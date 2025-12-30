Horario, recorrido y actividades de la cabalgata de Reyes en Gijón, que reunirá a unos 800 participantes

La fiesta de Nochevieja en la plaza Mayor de Gijón volverá incluir una sesión vespertina de "Pequecampanadas" y activará un dispositivo especial de seguridad para los festejos nocturnos, que mantendrá activa con música la plaza hasta las dos de la madrugada. Así lo comunicaron esta mañana desde Divertia, que confirmó también el programa de la próxima cabalgata de Reyes y que, por primera vez este año, modifica su recorrido por la zona centro para eludir su paso por la calle San Bernardo, donde se había apreciado problemas de seguridad. La comitiva, como ya se había anunciado, partirá de Viesques.

Tuvo que presentar el programa festivo esta mañana Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, y en presencia de Oliver Suárez, presidente de Divertia, que padece una afonía. "Esta es una de las presentaciones más bonitas y especiales del año, así que es un guante que recojo con gusto", bromeó el forista. Respecto a la fiesta de fin de año, y viendo la buena acogida de los últimos años, habrá una nueva sesión de "Pequecampanadas" para que familias con niños pequeños puedan despedir el 2025 en un horario más amable. Anunció Martínez Salvador, como novedad, la participación de la sección infantil de la Banda de Gaitas en esta fiesta.

La fiesta de fin de año

Esta sesión infantil terminará a las ocho de la tarde y la fiesta de Nochevieja como tal comenzará a las once de la noche, con la ya clásica participación del DJ Dani Vieites, y con música y actividades hasta las dos de la mañana. La otra novedad del día será la presencia de la televisión autonómica, la TPA, que retransmitirá la entrada al nuevo año desde la plaza Mayor de Gijón. "Recordamos que no hay servicio de hostelería en la plaza, así que recomendamos a todos que vengan provistos de uvas y golosinas", señaló el forista. Como ya publicó este periódico, El Musel mantendrá la recién tomada tradición para que los capitanes de sus barcos despidan el año haciendo sonar sus bocinas.

Los detalles de la cabalgata

Iniciado ya el 2026, después, los Reyes Magos llegarán a Gijón por la mañana, en torno a las diez y cuarto, a través de la Antigua Rula. Habrá a mediodía una recepción a los niños en el Ayuntamiento, como suele ser habitual, y el recorrido de la cabalgata como tal comenzará a las 18.30 horas. La gran novedad este año es que, de las once carrozas que participarán en el recorrido, cuatro son nuevas, el doble de las que se habían renovado en la pasada edición. Estarán de estreno las carrozas de la estrella, la de los juguetes, la de Aliatar y la de Gaspar. Participarán unos 800 personajes a pie y vehículos de apoyo.

El recorrido, entonces, enfilará las calles Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Feijoo, Ramón y Cajal, Uría, la plazuela de San Miguel, Menéndez Valdés, la plaza del Parchís, Moros, Munuza, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, con fin de ruta en los Jardines de la Reina. Sus Majestades se dirigirán a los niños desde la plaza Mayor. "Será una jornada larga y de organización compleja que sería imposible sin el apoyo de otras áreas municipales", agradeció Martínez Salvador, que destacó el papel de Emtusa, Emulsa y los servicios locales de seguridad en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Dispositivo especial de seguridad

Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana, detalló parte de este dispositivo especial en fiestas. "Todo el operativo está ya preparado para que tanto la Nochevieja como la cabalgata se puedan disfrutar con las máximas garantías", aseguró. Serán operativos diferentes, porque, aunque al tratarse en ambos casos de eventos de gran afluencia, "sus características son muy diferentes" y el horario de los refuerzos de seguridad varían en un caso y otro.

En el caso de Nochevieja, y además de la ambulancia y la seguridad privada que se contratan todos los años, habrá refuerzos especiales de la Policía Local y Nacional durante toda la noche. Para la cabalgata, habrá refuerzos de la Policía Local y de Bomberos y un operativo especial para proteger a Sus Majestades en su desembarco en Gijón. "Se realizarán reservas de espacio público y cuatro motoristas escoltarán a la comitiva", detalló la edil. Por la tarde, agentes de la Local escoltarán en todo momento a los Reyes durante el desfile e irán ordenando el tráfico "en función de las necesidades". En total, el operativo implicará a cerca de un centenar de agentes locales y a siete bomberos, más su retén de guardia, además de a voluntarios de Protección Civil.

Las recomendaciones

Entre las recomendaciones, aconseja el gobierno local evitar el uso de dispositivos de tipo spray, por seguridad de Sus Majestades y su séquito, así como arrojar cualquier tipo de objeto. "Pedimos también que nadie se suba a los andamios de obras para ver mejor; es algo que parece que llama la atención. Y también que todo el mundo se mantenga encima de la acera y no baje a la calzada, mucho menos si hay una carroza cerca", añadió Bravo.

La previsión del tiempo

La previsión meteorológico para el próximo día 5 apunta por ahora a que lloverá, si bien desde Divertia no estiman que eso vaya a suponer un gran problema. "La cabalgata nunca se ha cancelado. Si hay problemas por lluvias, la cita puede quedar más desvirtuada porque habría que retirar a las bandas de músicos, por la seguridad de los instrumentos", razonó. Señaló también que si hubiese mucho viento, existe un protocolo para velar por la estabilidad de las carrozas todos los años.

Los motivos de la exclusión de San Bernardo

Respecto a la ruta que seguirán Sus Majestades por Gijón, se confirma finalmente la exclusión de la calle San Bernardo del recorrido, tal y como había recomendado la Policía Local en un informe. "Es una calle muy estrecha y eso la hace peligrosa. Las carrozas entran por centímetros y nos preocupaba que pudiese pasar cualquier cosa, como que un niño pusiese los pies bajo la acera o se escape a la calzada, o que lo empujen. Porque la calzada es estrecha, pero la acera también, y no había suficiente margen. Es algo que nos preocupaba desde hacía tiempo", razonó Bravo. "En la calle Uría, las aceras son más anchas y en general hay más espacio. En San Bernardo simplemente había mucho riesgo. Con el cambio, al pasar por la plazuela y por Uría, el recorrido sigue pasando muy cerca de San Bernardo. No creemos que afecte mucho", añadió Suárez, que insistió en que la nueva ruta será "más cómoda" para participantes y asistentes. Sus Majestades recorrerán también, gracias a la organización vecinal, La Calzada y El Natahoyo.