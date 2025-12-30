Los ingresos en Cabueñes vuelven a subir por una gripe que no afloja

Habrá que esperar todavía un tiempo para que el pico epidémico de la gripe y otras infecciones respiratorias alivie del todo la presión hospitalaria. Cuenta el personal de Cabueñes que, aunque durante la semana pasada se había detectado una bajada importante de los ingresos, logrando tener a menos de 350 personas ingresadas en planta, la cifra a fecha de ayer ha vuelto a subir por encima de los 400. Señalan, por lo demás, lo ya sabido: que hay variantes del virus en circulación este año con un poder de contagio muy alto y que hasta nuevo aviso sigue siendo fundamental la recomendación de acudir con mascarilla a cualquier centro sanitario, más si la persona presenta alguna sintomatología de tipo vírica.

Asturias se encuentra en nivel epidémico de gripe desde inicios de diciembre y en un nivel, al menos según los últimos informes –que aportan datos de la segunda semana del mes, hasta el día 14–, bajo. La tasa de incidencia en este último registro, no obstante, era de 121 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un repunte de casi el 10 por ciento respecto a la semana anterior, que fue cuando los datos se habían disparado y oficializado el inicio de la etapa epidémica: la región estrenó el mes de diciembre con una tasa de 114 casos por cada 100.000 habitantes en lo que suponía un repunte del 80 por ciento respecto a finales de noviembre.

Señalaba ayer el personal del hospital universitario que, si bien la semana pasada el complejo pudo tener varios días de alivio, con una bajada de ingresos que llegó a tener a menos de 340 pacientes ingresados, todo apunte a que la ciudad se encuentra en ante una nueva subida. Un incremento que por otra parte es normal y que no está generando problemas organizativos en una red sanitaria que ya sabe lo que ocurre en épocas de frío. "Lo que pasa es que para nosotros pasar de 400 pacientes es como una barrera psicológica. Estamos bastante llenos", decían ayer los sanitarios, que hace menos de dos semanas ya habían afrontado un pico notable de ingresos que había dejado al complejo con más de 440 enfermos. Añaden estos profesionales que el pasado viernes, por la tarde, las atenciones en Urgencias subieron notablemente, con decenas de visitas. Los centros de salud llevan también semanas avisando del auge de consultas por patologías de tipo respiratorio, en muchos casos sin gravedad, pero que pueden complicarse en pacientes vulnerables y con patologías de base. Por ahora la situación sigue controlada.

Jove sube puestos en el ranking de excelencia y supera al hospital público

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) publicó ayer la actualización de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), un análisis que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios de todo el país de acuerdo a cientos de encuestas. Como ya es habitual, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se consolida de nuevo como centro regional de referencia, ocupando el primer puesto de los hospitales asturianos. El cambio, este año, está solo relacionado con los hospitales de Gijón: el Hospital de Jove, concertado, sube un puesto y adelanta a Cabueñes, quedando ambos respectivamente en los puestos tres y cuatro. En segunda posición repite el Hospital del Oriente Grande Covián y el avilesino de San Agustín de Avilés repite en quinta posición. Precisamente con la gerente y el presidente del patronato de Jove –Laura García y Fernando González Landa– se reunión ayer la alcaldesa Carmen Moriyón. El ranking, por lo demás, se basa en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector.