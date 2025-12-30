La patronal asturiana de hostelería alerta sobre el "preocupante" aumento de las viviendas turísticas y pone el foco en lo que ocurre en Oviedo, Gijón y Llanes

La patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, alertó este martes del elevado incremento de viviendas de uso turístico y viviendas vacacionales en Asturias, en especial en Gijón, Oviedo y Llanes, algo que calificó de "preocupante de cara a la cohesión territorial y crecimiento ordenado de la oferta", en palabras del vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral. En Gijón, ya hay más del doble de plazas en viviendas turísticas que en hoteles; 10.664 frente a 4.737, lo que representa un 125% más.

La proliferación de viviendas turísticas, que no están sometidas a la misma normativa que los alojamientos hoteleros -por ejemplo en lo relativo a controles sanitarios- es una de las preocupaciones del sector, junto al elevado absentismo en la hostelería, la caída de rentabilidades en alojamientos y negocios hosteleros al no poder repercutir en su totalidad la subida de los precios al cliente y la necesidad de formación de personal para que trabaje en el sector.

A todo ello se refirieron el nuevo presidente de Otea, Javier Martínez y el vicepresidente ejecutivo de la patronal en el balance del sector en 2025. En cuanto al número de plazas de viviendas turísticas y vacacionales pasó de las 29.312 que había en Asturias en 2024 a las 44.465 de 2025, en parte por la legalización de algunos de estos alojamientos. La presión de la administración para que afloraran alojamientos ilegales era una de las demandas de Otea. Otra es que haya las mismas reglas para todos, ante lo que urgen a la regulación de este tipo de establecimientos, lo que se espera que ocurra a principios del próximo año mediante un decreto del Principado. El decreto no recogerá todas las demandas de Otea, como por ejemplo la petición de limitar a un máximo de cinco viviendas turísticas las que puede tener un mismo propietario, algo que Otea entiende que obedece a evitar posibles problemas con los organismos de regulación de la competencia.

Fernando Corral habló de un "impacto relevante" de las viviendas turísticas en la descompensación del sector en especial en Oviedo, Gijón y Llanes. En este último municipio, una de cada diez viviendas se destinan a uso turístico (1.195 de las 12.890 totales), que ofrecen de 6.058 plazas de alojamiento frente a las 2.525 plazas hoteleras, casi el triple. En Oviedo, las plazas en viviendas turísticas son 6.117 por 5.515 hoteleras. En el caso de Gijón, el vicepresidente de Otea contrapuso el "estancamiento" en la proliferación de viviendas turísticas durante la moratoria que se estableció en 2024 para las zonas tensionadas, frente al crecimiento de las mismas en 2025 al suprimirse la moratoria, el mayor crecimiento de Asturias en número de plazas con 653 nuevas en 127 viviendas.

Mientras crecen las viviendas turísticas, las peronoctas en establecimientos hoteleros retrocedieron en un 2,56%, en un contexto de mayor afluencia turística a Asturias, entre otras cosas gracias a los 700.000 madrileños que llegaron a Asturias en AVE este año, según estima Otea, y los dos millones de viajeros que entraron por el aeropuerto. Aunque alerta de su crecimiento desmesurado, Otea no se opone a que haya viviendas turísticas: "es un cambio de modelo que ha venido para quedarse y con el que tendremos que convivir, pero con las mismas normas", explicó Fernando Corral.

Que no se apliquen las mismas normas a las viviendas turísticas implica que puedan ofrecer precios más bajos que los hoteles, indicó Javier Martínez. Fernando Corral añadió que la regulación normativa de las viviendas turísticas también les supondrá una "barrera de entrada" en el sector.

Para Otea la pelota no sólo está en el tejado del Principado para frenar la proliferación de las viviendas turísticas, sino que "también tienen mucho que decir los ayuntamientos en sus ordenanzas, con la declaración de zonas tensionadas", agregó Corral, para "evitar una oferta que está absolutamente descontrolada" en un momento de crecimiento del sector en Asturias como "refugio climático, destino gastronómico puntero internacional y destino sostenible" y en un momento en el que también "escuchamos a los responsables políticos hablar de la falta de vivienda, cuando en municipios de Asturias un 10% se destinan al alquiler turístico", dijo en referencia a Llanes. Al número de pisos turísticos declarados, agregó, hay que añadir "otro universo ilegal que desconocemos".

En cuanto al sector hostelero, uno de los datos que ayer ofreció Otea fue el descenso en cinco años de un 11,91% de los establecimientos de consumición de bebidas en Asturias (de 5.239 en 2020 se pasó a 4.615 este año) al tiempo que el número de restaurantes aumentó en un 9,23% en el mismo periodo (pasando de 1.452 a 1.586). Javier Martínez consideró preocupante la desaparición de bares, dado que "son un elemento diferencial del ocio y el turismo de Asturias respecto a otras culturas y donde hay un bar hay vida y se fija población". Nueve de cada diez establecimientos hosteleros son negocios con menos de cinco trabajadores y muchos de ellos de carácter familiar, añadió.

Empleo por encima del nivel prepandemia

Otea reiteró su oposición a la implantación de una tasa turística en el Principado y resaltó la contribución del sector del turismo y la hostelería a la economía regional y a las arcas del Principado y de los ayuntamientos. Así, el promedio de empleos en el sector en 2025 fue de 36.000 trabajadores directos, a los que se suman otros 13.000 indirectos. El el mes de agosto, el empleo directo alcanzó las 39.508 personas, 30.719 asalariados y 8.789 autónomos. "El empleo en el sector ya está por encima de los niveles prepandemia, superando el número de trabajadores que había en 2019 con un crecimiento de forma fija desde 2021", apuntó Javier Martínez. El número de asalariados en el sector, 27.435 de media este año, es un 13% superior al de 2019, mientras que el número de autónomos, 8.612 de media, cayó a su mínimo histórico, con un retroceso progresivo desde 2021.

La contribución del sector al Producto Interior Bruto (PIB) de Asturias es del 12,8% y aporta 474 millones en tributos a las arcas públicas, de los que 180 millones los recauda el Principado y 53 millones los ayuntamientos. En este contexto, el sector cuestiona que se implante una tasa turística, que tildan de "impuesto a las vacaciones" y que consideran que lastrará su competitividad respecto a la de otras comunidades autónomas del Cantábrico.

Una de las preocupaciones de Otea son los elevados niveles de absentismo en el sector de las hostelería, por encima de la media a nivel nacional, escenario que es trasladable al de Asturias. La patronal también reclamó a la administración planes de formación específicos para el sector.

En cuanto a la desestacionalización de un turismo que se concentra sobre todo en época estival, Otea aboga por potenciar "segmentos nicho". Sus dirigentes aludieron a los festivales, pidiendo que se programen fuera del verano. "En vez de 70.000 personas en agosto, a lo mejor preferimos un festival con 15.000 en mayo", en palabras de Corral. El turismo de eventos y congresos, el deportivo en especial asociado a la naturaleza y el gastronómico son otras fórmulas que plantean para la desestacionalización. Además, también apuestan por incentivos similares al bono para el turismo rural.