Viesques presume de comercio y ya tiene ganador del concurso de decoración e iluminación navideña
El ya tradicional certamen de decoración del barrio premia el trabajo de Globos Gijón, Delatorre Arte Floral y Down Town Burguer
S. F. L.
El ya tradicional concurso de decoración e iluminación navideña de Viesques se saldó ayer con su esperada entrega de premios, que se saldó con Globos Gijón como el principal galardonado. El tuvo como sede el local vecinal del barrio en presencia de Abel Junquera, concejal del Partido Popular (PP) y responsable de Atención a la Ciudadanía y Distritos. El edil participó en el sistema de votaciones de estos galardones.
Tras terminar de deliberar el jurado –se dejó ver también el edil socialista Jacobo López–, los citados Globos Gijón confirmaron su galardón principal. En segunda posición quedó Delatorre Arte Floral, una floristería de la calle Corín Tellado, y en tercera posición Salas & Gayol, del sector hostelero. Hubo, además, un cuarto premio, por jurado popular, que recayó sobre Down Town Burguer. En total se habían presentado al concurso, que celebra en estas fiestas su quinta edición, un total de 20 negocios. Para facilitar las votaciones, la asociación vecinal había publicado en redes un mapa con la ubicación de todos los locales, animando a los vecinos a realizar la ruta.
