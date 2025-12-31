La Alcaldesa visita a varios gijoneses centenarios en las residencias de la ciudad

Como es ya tradición, la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, visitó ayer a algunos gijoneses centenarios, en concreto a varios que viven en las residencias de Santa Teresa de Jornet, El Elíseo y el Hospital Gijón. Una tradición que la Regidora lleva a cabo desde que tomó el bastón de mando de la ciudad.

Moriyón compartió conversaciones tanto con los mayores como con sus familias durante el recorrido por las residencias.