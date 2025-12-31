La Alcaldesa visita a varios gijoneses centenarios en las residencias de la ciudad
Una tradición navideña
S. F. L.
Como es ya tradición, la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, visitó ayer a algunos gijoneses centenarios, en concreto a varios que viven en las residencias de Santa Teresa de Jornet, El Elíseo y el Hospital Gijón. Una tradición que la Regidora lleva a cabo desde que tomó el bastón de mando de la ciudad.
Moriyón compartió conversaciones tanto con los mayores como con sus familias durante el recorrido por las residencias.
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón