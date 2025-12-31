Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

La Alcaldesa visita a varios gijoneses centenarios en las residencias de la ciudad

Una tradición navideña

La visita de la Alcaldesa a las personas centenarias de Gijón, en imágenes

La visita de la Alcaldesa a las personas centenarias de Gijón, en imágenes

Ver galería

La visita de la Alcaldesa a las personas centenarias de Gijón, en imágenes / Ángel González / LNE

S. F. L.

Como es ya tradición, la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, visitó ayer a algunos gijoneses centenarios, en concreto a varios que viven en las residencias de Santa Teresa de Jornet, El Elíseo y el Hospital Gijón. Una tradición que la Regidora lleva a cabo desde que tomó el bastón de mando de la ciudad.

Moriyón compartió conversaciones tanto con los mayores como con sus familias durante el recorrido por las residencias.

TEMAS

  1. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  2. Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
  3. El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
  4. La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
  5. Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
  6. Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
  7. El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
  8. Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos

El bar donde nadie es forastero

La Alcaldesa visita a varios gijoneses centenarios en las residencias de la ciudad

La Alcaldesa visita a varios gijoneses centenarios en las residencias de la ciudad

El Partido Popular de Gijón brinda por "seguir creciendo"

La Calzada empieza 2026 sin zona de bajas emisiones a falta de ordenanza

El comercio de Gijón extenderá más allá de Navidad los descuentos en parkings

La zona oeste de Gijón llega a Fin de Año con recortes al tráfico por la fuerte contaminación

Esto ye Ciares avala que la vieja comisaría acoja asociaciones sanitarias

Naval Azul y Poniente: dos formas de entender el litoral de Gijón

Tracking Pixel Contents