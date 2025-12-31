Los antiguos alumnos de los Jesuitas de Gijón celebran sus torneos de Navidad con claros ganadores
La cita, que congregó a más de doscientos participantes, contó con el debut de equipos de fútbol femenino
C. T.
Los antiguos alumnos del colegio de la Inmaculada de Gijón cumplieron un año más con la tradición. Entre los días 26 al 30 de diciembre se desarrolló en las canchas del centro de los Jesuitas el ya clásico torneo de Navidad, que este año celebró su XXXIV edición con un récord de participantes.
En total, en el torneo participaron 202 jugadores repartidos en dos equipos de voleibol mixto, trece de fútbol masculino (repartido en diez equipos de menores de 30 años y tres mayores de dicha edad) y, por primera vez en la historia del torneo, tres equipos de fútbol femenino con 25 jugadoras. "Su integración es un paso fundamental hacia la modernización del torneo, que también tiene presencia femenina desde hace años en voleibol", destacan desde la Asociación de Antiguos Alumnos que preside Víctor Rodríguez.
En fútbol quedó campeón en fútbol de menores de 30 años y absolutos del torneo el equipo “Estrella Coja” tras una disputada final con los campeones mayores de 30 años; en el femenino, la victoria fue para “Tottonham de Loca” tras unos disputados encuentros en el triangular.
Finalmente, en voleibol el campeonato se lo llevarían los jugadores del “Olivanders”. En esta nueva edición de este torneo ya clásico en Gijón "reinó el deporte y la camaradería a las puertas del año nuevo", destacó Rodríguez.
