El comercio de Gijón extenderá más allá de Navidad los descuentos en parkings

El buen resultado que está teniendo la promoción para facilitar las compras en los pequeños comercios del centro de la ciudad y del barrio de La Arena en la campaña de Navidad, con el reparto por los establecimientos de 4.000 cupones de aparcamiento gratuitos en los parkings del Náutico y en la plaza de la Fábrica del Gas, ha llevado a la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias a negociar con la empresa que gestiona dichos parkings descuentos en bonos de aparcamiento durante otras campañas del año. Así lo explica el gerente de la Unión de Comerciantes, Fernando Clavijo, quien apunta que se tratará de que los clientes de los pequeños comercios puedan adquirir bonos de aparcamiento de 12 horas "a precios muy reducidos para utilizar esos parkings", señalando entre las épocas del año para las que está planteada esta iniciativa las de Semana Santa, y las temporadas de verano y de otoño.

Continuar con este tipo de iniciativas para facilitar el aparcamiento de los clientes es una decisión que llega después de que la Unión de Comerciantes haya colocado entre sus asociados la totalidad de los cupones de media hora gratuita pactados con la empresa que explota ambos parkings; 3.000 para el aparcamiento del Náutico y otros 1.000 para el aparcamiento de la plaza de la Fábrica del Gas, en La Arena. Unos cupones con un código QR que se lee en los lugares de pago de los parkings y que son válidos hasta el próximo 7 de enero, cuando concluye la campaña de Navidad para dar paso a las rebajas.

Aunque no dispone de datos concretos sobre ventas en esta campaña de Navidad, la información que están transmitiendo sus asociados a la Unión de Comerciantes es que se está produciendo mucha afluencia de clientes a los establecimientos. La mayor avalancha, como ocurrió en años precedentes, se espera a partir del día 2, con las compras para Reyes. "Se ve mucha afluencia de gente por la calle, de vecinos de la ciudad y de visitantes; la sensación es buena, con muchas personas entrando a los comercios. La ciudad está muy animada", apunta Fernando Clavijo. Estos últimos días, en especial en las tiendas de alimentación y de gourmet.

Fernando Clavijo también hizo una primera valoración de la promoción de tarjetas regalo a la que se han adherido buena parte de los establecimientos de la Unión de Comerciantes del Principado. "Han tenido una buena aceptación, con la venta a través de nuestra web de muchas tarjetas regalo en las últimas semanas. Ahora esperemos que se traduzcan en compras en comercios, para lo que disponen de 12 meses", que es el periodo de validez de dichas tarjetas regalo.

Tarjetas regalo

Además de las adquiridas por particulares, la Unión de Comerciantes también ha llegado a un acuerdo con la Fundación CTIC, que ha adquirido tarjetas regalo como presente navideño para sus empleados. La Unión de Comerciantes mantiene conversaciones "con instituciones y empresas" para que también se sumen a esta iniciativa. El objetivo con instituciones y empresas es que adquieran las tarjetas regalo para sus empleados o bien como obsequios para personas ajenas a la organización, como puede ser el caso de clientes.

Las tarjetas regalo son "un proyecto de continuidad", por el que está apostando la Unión de Comerciantes del Principado, con variantes para su uso en toda Asturias o en localidades determinadas y que incluso pueden ser personalizables para comercios concretos que lo soliciten.