Todo listo para celebrar la Nochevieja en la Plaza Mayor de Gijón y recibir el 2026: música, máxima seguridad, pero sin hostelería ni uvas

Refuerzos en la sección infantil y un dispositivo de seguridad ampliado. La tradicional fiesta de Nochevieja volverá a tomar este año la plaza Mayor desde mitad de la tarde con un programa que mantiene la esencia de estos últimos años pero incorpora pequeños añadidos. Habrá de nuevo una sesión de "pequecampanadas", para que familias con niños pequeños puedan despedir el 2025 en un horario más amable, y, según anunció este martes Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, a esta fiesta se incorporará como novedad la participación de la sección infantil de la Banda de Gaitas.

Esta sesión infantil comenzará a las 19.00 horas, aproximadamente, ya que arrancará cuando se despeja la zona tras la ceremonia de entrega de premios de la San Silvestre. Se estima que será entonces cuando la sección infantil pueda interpretar varios villancicos durante alrededor de un cuarto de hora y, después, el ya habitual maestro de ceremonias, el DJ Dani Vieites, se encargará de dirigir la fiesta desde el escenario. Sonarán las campanadas para los niños a las 19.30 horas y se espera dar por concluido el festejo una media hora más tarde.

Por la izquierda, Jesús Martínez Salvador, Nuria Bravo y Oliver Suárez. / Ángel González

Insistió Martínez Salvador en que esta sesión para los más pequeños se sigue manteniendo en estos últimos años por la buena acogida entre las familias.

Sin hostelería en la Plaza Mayor

El mismo DJ amenizará después la fiesta nocturna, que comenzará a las 23.00 horas y se demorará hasta las dos de la mañana, como el año pasado. La otra novedad de la jornada, según señaló Martínez Salvador, será la presencia de la televisión autonómica, la TPA, que retransmitirá la entrada al nuevo año desde la plaza Mayor de Gijón. "Recordamos que no hay servicio de hostelería en la plaza, así que recomendamos a todos que vengan provistos de uvas y golosinas", recordó el forista.

Añadió Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que para esta jornada de Nochevieja, y además de la ambulancia y la seguridad privada que se contratan todos los años de acuerdo al protocolo de grandes eventos, habrá también refuerzos especiales de la Policía Local y Nacional durante toda la noche. "Todo el operativo está ya preparado para que tanto la Nochevieja como la cabalgata se puedan disfrutar con las máximas garantías", aseguró la forista.

Operativo de seguridad y sanitario para recibir el Año Nuevo

Serán operativos diferentes, porque, aunque al tratarse en ambos casos de eventos de gran afluencia, "sus características son muy diferentes" y el horario de los refuerzos de seguridad varían en un caso y otro. Para este día 31, en la propia plaza Mayor habrá un dispositivo de seguridad y el citado puesto sanitario, y el refuerzo policial se notará a pie de calle durante toda la madrugada.

Mientras los gijoneses toman las uvas en tierra, por lo demás, y como ya publicó este periódico, en El Musel se mantendrá la recién retomada tradición para que los capitanes de sus barcos despidan el año haciendo sonar sus bocinas desde el mar, recuperando así una tradición de hace décadas.

Todo preparado para el gran día de Reyes en Gijón

Con cuatro carrozas a estrenar y cambios en el recorrido por la zona centro de la cabalgata, la llegada de los Reyes Magos a Gijón está ya planificada. Llegarán por la mañana a la Antigua Rula, harán la tradicional recepción a los niños que quieran saludarles en el Ayuntamiento y desfilarán por la ciudad con salida en Viesques y llegada a los Jardines de la Reina. El principal cambio este año será la exclusión de la calle San Bernardo, por recomendación de los agentes policiales, que han apreciado riesgo de caídas por la estrechez de la calzada y sus aceras. Gaspar, Melchor y Baltasar desfilarán a cambio por Uría y por Menéndez Valdés. La cabalgata como tal comenzará a las 18.30 horas y con la presencia de once carrozas, 800 participantes a pie y ocho vehículos de apoyo.

Presentó este martes el programa Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, acompañado de Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana, y en presencia de Oliver Suárez, presidente de Divertia, que delegó en el forista la responsabilidad de desglosar el programa porque sufre una afonía bastante severa. Tras el desembarco, detallaron, Sus Majestades visitarán a los usuarios del Sanatorio Marítimo y darán un pequeño paseo por la ciudad que no se demorará mucho, porque quieren llegar puntuales al salón municipal de recepción. Recibirán a los niños entre las 13.00 y las 15.00 horas, aunque el acceso a la cola se bloqueará ya a las 11.30. Habrá un acceso preferente para personas con discapacidad.

"Una jornada larga y de organización compleja"

La cabalgata, por su lado, con salida a las 18.30 horas desde colegio Begoña, enfilará las calles Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Feijoo, Ramón y Cajal, Uría, la plazuela de San Miguel, Menéndez Valdés, la plaza del Instituto, Los Moros, Munuza, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, con fin de ruta en los Jardines de la Reina. Algo más de tres kilómetros de recorrido. Sus Majestades, después, se dirigirán a los niños desde la plaza Mayor. "Será una jornada larga y de organización compleja que sería imposible sin el apoyo de otras áreas municipales", agradeció Martínez Salvador, que destacó el papel de Emtusa, Emulsa y los agentes de la Local en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las cuatro carrozas a estrenar son las de la Estrella, la de Aliatar, la de Gaspar y la de los Juguetes.

Nuria Bravo, por su lado, detalló el apartado de seguridad. Habrá refuerzos de la Policía Local y de Bomberos y un operativo especial para proteger a Sus Majestades en su desembarco en Gijón. "Se realizarán reservas de espacio público y cuatro motoristas escoltarán a la comitiva", detalló la edil. Por la tarde, agentes de la Local escoltarán en todo momento a los Reyes durante el desfile e irán ordenando el tráfico "en función de las necesidades". En total, el operativo implicará a cerca de un centenar de agentes locales y a siete bomberos, más su retén de guardia, además de a voluntarios de Protección Civil.

Aconseja el gobierno local evitar el uso de dispositivos de tipo spray, por seguridad de Sus Majestades y su séquito, así como arrojar cualquier tipo de objeto. "Pedimos también que nadie se suba a los andamios de obras para ver mejor; es algo que parece que llama la atención. Y también que todo el mundo se mantenga encima de la acera y no baje a la calzada, mucho menos si hay una carroza cerca", añadió Bravo.

La previsión meteorológica para el próximo día 5 apunta por ahora a que lloverá, pero en Divertia están tranquilos. "La cabalgata nunca se ha cancelado. Si hay problemas por lluvias, la cita puede quedar más desvirtuada porque habría que retirar a las bandas de músicos, por la seguridad de los instrumentos", razonó. Señaló también que si hubiese mucho viento, existe un protocolo para velar por la estabilidad de las carrozas todos los años.

Una ruta "más segura"

Respecto a la ruta que seguirán Sus Majestades por Gijón, se confirma finalmente la exclusión de la calle San Bernardo del recorrido, tal y como había recomendado la Policía Local en un informe. "Es una calle muy estrecha y eso la hace peligrosa. Las carrozas entran por centímetros y nos preocupaba que pudiese pasar cualquier cosa, como que un niño pusiese los pies bajo la acera o se escape a la calzada, o que lo empujen. Porque la calzada es estrecha, pero la acera también, y no había suficiente margen. Es algo que nos preocupaba desde hacía tiempo", razonó Bravo. "En la calle Uría, las aceras son más anchas y en general hay más espacio. En San Bernardo simplemente había mucho riesgo. Con el cambio, al pasar por la plazuela y por Uría, el recorrido sigue pasando muy cerca de San Bernardo. No creemos que afecte mucho", añadió Suárez, que insistió en que la nueva ruta será "más cómoda" para participantes y asistentes.