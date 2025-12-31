Los mejores roscones artesanos en la Laboral
Las cocinas de la Laboral acogieron ayer el fallo del jurado –sus integrantes, en la imagen– de los premios al Mejor Roscón Artesano de Asturias, que dejó como principal ganador a The Pantry by Éleonore (Salinas) y como subcampeón a Reinas Panadería (Oviedo).
