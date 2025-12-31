El Partido Popular de Gijón brinda por "seguir creciendo"
Andrés Ruiz pide a la militancia ofrecer "la mejor versión de nosotros mismos todos los días"
D. T.
Los populares gijoneses celebraron ayer su tradicional brindis de Navidad en su sede de la calle Álvarez Garaya. Un brindis para que el PP "siga creciendo" y cada uno de sus militantes ofrezca "la mejor versión de nosotros mismos todos los días", pronunció el diputado regional y presidente local, Andrés Ruiz. A la cita, además de Ruiz, acudió el secretario general, David Cuesta, la senadora Mercedes Fernández, los diputados Manuel Cifuentes y Pedro de Rueda y los concejales Guzmán Pendás y Jorge Pañeda, entre otros integrantes del partido y Nuevas Generaciones.
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón