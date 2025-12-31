El PSOE lleva la ayuda a las personas sin hogar al debate del Pleno

La concejala de PSOE Natalia González presentará en el próximo pleno municipal una proposición para pedir que se trabaje de forma coordinada y colaborativa desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Red de Inclusión Activa de Gijón (Redia) para ayudar a las personas sin hogar a su integración social "abandonando el puro asistencialismo", señala la edil.

Los socialistas presentan dicha propuesta para que se aborde la atención a personas en situaciones de vulnerabilidad y la erradicación del sinhogarismo extremo desde un enfoque de derechos porque "mientras tanto, la realidad es muy tozuda y las personas sin hogar mueren en nuestras calles sin que la atención que se les presta se adapte a sus necesidades".

La edil socialista opina que el acompañamiento a las personas sin techo para su incorporación social "no parece que estuviera en la cabeza del concejal de Servicios Sociales cuando se diseñó el traslado del Albergue Covadonga ni parece que lo esté ahora que se ha trasladado dicha responsabilidad a la Redia".