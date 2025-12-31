Esto ye Ciares avala que la vieja comisaría acoja asociaciones sanitarias

La asociación vecinal Esto ye Ciares ve con buenos ojos que la antigua comisaría de la Policía Local se pueda destinar a crear una nueva sede de asociaciones sanitarias, tal y como defiende la alcaldesa Carmen Moriyón y cuya iniciativa adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Señalan desde la entidad que el hotel de asociaciones sociosanitarias de Hermanos Felgueroso "presenta serias deficiencias", una queja que varias asociaciones que atienden a pacientes y familiares de enfermos habían referido también a este periódico. Esos desperfectos, a juicio del grupo, preocupan especialmente al acoger el inmueble "una actividad muy sensible con colectivos muy vulnerables". Señalan desde Esto ye Ciares que ellos ya habían hablado de la necesidad de que este hotel se reubicase en otra ubicación. Y añaden que su agrupación ya había hablado también de "la necesidad de generar un espacio para nuestros mayores dónde combatir la soledad no deseada, participando en talleres de envejecimiento activo, socializando, etcétera". "Recogemos con ilusión la noticia de LA NUEVA ESPAÑA", recalcan desde la entidad, que piden recordar: " Somos el único barrio de Gijón que no tiene apenas servicios públicos". La agrupación, por último, defiende dar con un proyecto de uso para el inmueble, que ya deja de tener su uso como comisaría al estar en funcionamiento la nueva junto a los juzgados, para evitar "su abandono". Aplauden que el futuro de este edificio de la calle San José parezca inclinarse hacia un proyecto "de interés para la comunidad y el entorno".