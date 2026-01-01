El emotivo mensaje de la Alcaldesa a la Policía Local de Gijón para "renovar el compromiso con la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía"

La alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, despidió el año visitando las instalaciones de la jefatura de la Policía Local, en el edificio de la calle San José, donde todavía se mantiene el puesto de control antes de su traslado al nuevo edificio próximo al Palacio de Justicia.

La regidora se comunicó con los agentes de servicio para trasladarse que debían sentirse “muy orgullosos de todo lo que habéis construido juntos durante el año 2025”, con un guiño tanto a los veteranos como a las nuevas incorporaciones y “a todos los compañeros que ya no nos acompañan”.

"Profesionales y cercanos"

“Deciros que estamos aquí, y como os dije el día de San Miguel, nos sentimos muy orgullosos y queremos mostrar nuestro respeto y reconocimiento por todo el trabajo de servicio que dais a Gijón”, pronunció Moriyón.

En su saludo, a través de un “walkie talkie”, la Alcaldesa les pidió que “renovasen ese compromiso con la ciudadanía”, una ciudadanía que quiere que sus agentes locales sean “profesionales y cercanos” cuando se les necesita. Unos ciudadanos que “pudieron comprobarlo con el incendio del Monte Areo, donde distéis un servicio ejemplar”.

La alcaldesa, que también tuvo palabras para las familias de los agentes, les instó a renovar ese “compromiso con la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía”.

Y remató Moriyón con la promesa que desde el gobierno local que lidera “seguiremos cuidando a los que nos cuidan” antes de escuchar unos cariñosos aplausos de los presentes.

Mensaje de Fin de Año

Unas horas antes de su visita a la jefatura de la calle San José, que en un futuro se abre a albergar un hotel de asociaciones sociosanitarias, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, Moriyón se dirigía en un mensaje desde su despacho a toda la ciudadanía para trasladar sus deseos de cara al próximo año y hacer balance del 2025. "Un año en el que han pasado cosas buenas para Gijón, que nos han devuelto la ilusión por el futuro de la ciudad", indicó en su balance.