Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: "Le pedimos salud, felicidad y trabajo"

Gijón puso esta noche el broche de oro al 2025 y dio la bienvenida al 2026 en una plaza Mayor abarrotada. El Fin de Año volvió a generar una gran fiesta en el ágora de la ciudad, a la que acudieron cientos de vecinos y visitantes para vibrar junto a los suyos en una noche que siempre es especial y en la que los deseos más repetidos para lo que está por venir fueron "salud, felicidad y trabajo".

Con el DJ Dani Vieites a los platos, los asistentes a la plaza Mayor disfrutaron de una velada que ya es innegociable para muchos gijoneses y turistas.

Por segundo año consecutivo, la celebración en la plaza Mayor llegó a su fin a las dos de la madrugada. Para algunos, lo ideal habría sido extender la fiesta unas horas más. No obstante, remarcaron que "lo importante de la última noche del año es disfrutar al máximo de las Campanadas".

Con ese objetivo se desplazaron al ágora gijonesa vecinos como Orlando García y sus familiares, unos habituales de la celebración. "Todavía no habían nacido nuestras niñas hace dos décadas y ya veníamos, incluso cuando no organizaban todo esto", comentó García.

A escasos metros se encontraban la entrenadora del Telecable, Natasha Lee, y sus amigos de Cataluña, Jordi Codina, Josè Escarrà y Mónica y Ariadna Pous. "Llevan viniendo a celebrar el Año Nuevo conmigo siete años. El ambiente que se vive aquí es muy bonito y es una buena forma de empezar el año con alegría", resaltó Lee.

Ellos, al igual que la mayoría, llegaron con sus uvas para cumplir con una tradición a la que cada año se suman más personas. La plaza Mayor ya estaba abarrotada cuando todavía restaba media hora para decir adiós al 2025.

El gijonés Óscar Cano estuvo acompañado esta vez por sus familiares Lara Campos, Inma García y Loli Arboleda, procedentes de Galicia, Castilla y León y Andalucía, respectivamente. "Esto es una pasada. La plaza está preciosa", afirmaron.

En esa misma línea se pronunciaron Diego Ramallo, Aura Chacón y sus hijos, Santiago y Sofía, que llegaron a Gijón desde Madrid para celebrar las fiestas. "Queríamos pasar el Año Nuevo cerca del mar y no hemos podido elegir mejor. La gente se lo pasa genial y hay mucha alegría", señaló Chacón, que remarco que al 2026 le piden "prosperidad, paz y mucha unión familiar".

Por su parte, Pilar Cota, María Maldonado y Manuela Saporito pusieron el foco en "la salud, la felicidad y el trabajo" para el año que acaba de arrancar. Además, Maldonado y Saporito, residentes en Suiza durante el resto del año, subrayaron que "despedir el 2025 en un sitio tan bonito de la tierrina es perfecto".

Los momentos más emotivos de la noche se vivieron durante las Campanadas y al instante de su finalización, cuando todos los presentes entonaron el "Gijón del alma" para empezar el nuevo año presumiendo de ciudad.