Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026

Tardó un poco más que en Oviedo y en Avilés, pero ya está aquí. Gijón ya tiene su primer bebé de 2026. Nació a las 16.12 horas en el Hospital de Cabueñes. Se llama Luciana Sarria, es una niña y pesó 3,4 kilos. Sus padres son Sindy Lorena Vivas y Jaime Andrés Sarria. Son de Colombia, pero llevan años viviendo en España.

El nacimiento de su hija los ha llenado de felicidad. Ellos viven en el entorno de la avenida de Manuel Llaneza. La pequeña reposaba esta tarde ya en brazos de su madre, la cual lucía una sonrisa de oreja a oreja. La madre lleva viviendo en España desde hace seis años y tiene otra hija. Mientras, el padre lleva tres en el país y es su primera hija.

Luciana se une así a Mia Adhara, quien podrá presumir en el futuro de ser la primera asturiana nacida en 2026. Poco más de media hora después de la entrada en el nuevo año, la pequeña Mia nacía en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La bebé, que nació exactamente a las 00.36 horas, pesó 3 kilos y 35 gramos y midió 47,5 centímetros.

Mientras, en Avilés, María Trinchete José no es nueva en esto de ser madre. “María es mi cuarta hija: dos chicos y una chica, el mayor tiene 15 años”, cuenta a LA NUEVA ESPAÑA. Nació a las 10.28 horas. Esa precisión horaria es la que sale por la boca de la madre, que enseña, por debajo de la colcha a la niñita que acaba de nacer, con sus 3,6 kilos y sus ojos cerrados.