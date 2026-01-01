Del magistrado Ardavín al cura Santaclara, Gijón dijo adiós en 2025 a numerosas personalidades de la cultura, deporte, hostelería, comercio y el tejido social

Nacido en una aldea de Infiesto, en Cereceda, trabajó de niño en el taller de forja de su padre e hizo una brillante carrera como abogado laboralista y en 2005 pasó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Era Luis Fernández Ardavín (78 años) que moría nada más comenzar enero de 2025. Ardavín fue premio Juan Ángel Rubio Ballesteros (2008), un premio que concede la Sociedad Cultural Gijonesa. En el mismo mes fallecían Daniel Ordóñez (69 años), Mariano Antolín Rato (81 años) y Juan Arango (86 años). Respectivamente memoria gráfica de La Calzada y olayista ejemplar, gijonés maestro de la contracultura e introductor en España de Jack Kerouac, y expresidente del Sporting.

Olayista también, y componente de Amigos del Natahoyo, era Joaquín Cipitria (79 años) antiguo trabajador del naval y fundamental como lo fue Daniel Ordóñez en cuanto a conservar la memoria social de El Natahoyo. El mismo día que Cipitria, el 29 de enero, moría el pilar de la Agrupación Artística Gijonesa José María Toyos (93 años) que fue su presidente durante 50 años. El empresario de Autos Medina Gerardo Medina nos dejó en febrero lo mismo que César Telenti (51 años) empresario que fue una referencia en la hostelería, "extraordinario organizador de eventos, híbrido entre comunicador y comercial, era un torrente de ideas" fueron alguno de los calificativos que leemos en LA NUEVA ESPAÑA hacia Telenti.

Uno de los hijos del gijonés Torcuato Fernández-Miranda, Jesús Fernández-Miranda Lozana (70 años) fallecía en Madrid y también enmarzo lo hacía Ana Gloria Blanco (63 años) que fuera directora del IES Padre Feijoo, se la recordaba como defensora de la educación afectivo-sexual y el feminismo, y todavía en marzo moría Madame Rití, Rita de Diego Fernández (91 años) que había regentado durante años la sala Arlequín en la calle de Santa Elena, como «reina de la noche gijonesa en una barra americana muy fina» era recordada la que era nacida en El Llano.

Otro fallecido este año fue Óscar Fernández, "Peñespardes" (78 años) había nacido durante la guerra civil en el ―ahora a punto de ser recuperado como atractivo turístico―refugio de Cimavilla, el 1 de abril de 1937, en un Gijón asediado por las bombas; a la madre la ayudó a parir "Concha la Guapa", la madre de Rambal. Muy joven moría el 8 de mayo Fran Gayo (55 años) una referencia y uno de los nombres clave durante muchos años del Festival Internacional de Cine de Xixón, FICX, moría en Argentina. Además de gestor cultural Fran Gayo era músico y novelista. Fallecía el 13 de mayo el abogado Minervino de la Rasilla (75 años) y varios artículos recordaban su legado, Pedro de Silva escribía sobre sus años de colaboración con Minervino y por ejemplo destacaba su compromiso con la candidatura «Por un Ayuntamiento Democrático» que encabezaba el líder vecinal de La Calzada Manuel Hevia Carriles antes de los ayuntamientos democráticos, en enero de 1976.

En la iglesia de San Vicente de Paúl fue el funeral de José Manuel Rodríguez «Carson» (93 años), luchador, boxeador y fotógrafo y quien también murió a finales de mayo fue el popular Juan Enrique Antuña Felgueroso, "Henry Felgueroso" (81 años) taxista famoso por sus videos difundidos en las redes sociales, y ya en junio nos dejó Marcel Sabou (59 años) ex jugador del Sporting y un símbolo en la lucha contra la ELA. Otro sportinguista como el defensa Armando Medina (92 años) fallecía en esos días y se publicaba una foto de Medina cuando había cumplido los 90 años.

Leyenda de la hostelería gijonesa era Tino El Roxu (76 años), nacido en Nava pero en Gijón desde los 16 años, «un campeón de la vida» lo llamaba Fernando Canellada, «generoso sin ser grandón, el rey de la sidra». Otro hostelero falleció en julio, Toni Castillo (66 años) uno de los dueños del clásico Chafariz y luego del Tenampa. El 23 de julio moría Antonio Trevín Lombao (69 años) que fuera alcalde de Llanes y presidente del Principado, y a los pocos días el escritor Xuan Bello (60 años) y de él escribía en el diario, entre otros y otras, Adrián Barbón. Empezaba agosto y moría José Antonio García Santaclara (82 años) con una larga trayectoria en el campo de la solidaridad: sacerdote nacido en Morcín fue creador de Siloé, hijo adoptivo de Gijón en 2018, capellán en la cárcel de El Coto, uno de los fundadores del Teléfono de la Esperanza… Muchos artículos glosaron cariñosamente su figura, desde todos los lados: desde Javier Gómez Cuesta párroco de San Pedro hasta Luis Fernández de Asturias Laica.

Luto en la cultura y la hostelería gijonesa

El empresario y deportista Emilio Garciablanco (97 años), en ese momento socio número 1 del Grupo Covadonga, fallecía a finales de septiembre y se recordaban logros empresariales suyos como fueron El Parque del Piles, Oasis, Dragón, La Boroña… A la semana siguiente, el 28 de septiembre nos dejaba la fotógrafa Purificación Citoula Rodríguez (68 años), y una pionera del fotoperiodismo fue Puri Citoula y que desarrolló su carrera en el diario "El Comercio", se recordaba su labor desde la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. Del jugador y entrenador de balonmano Javier García Cuesta (78 años)se relataba en LA NUEVA ESPAÑA su larga trayectoria como jugador (fue 63 veces internacional) y como entrenador y seleccionador de España, Estados Unidos, Brasil…

Dos históricos comerciantes gijoneses morían en octubre. Uno Alejandro Sierra (74 años) de Camisería Sierra en El Parchís, y otra Natividad González (97 años) dueña de la librería La Industrial en la calle de San Bernardo y abierta junto con su marido Alfredo Suárez en el año 1948. El lunes 20 de octubre compartían página los obituarios para Victoria Zaragozi (68 años), enseñante en los IES del Piles y Padre Feijoo y esposa del que fuera presidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo, y Benito Fernández Álvarez (83 años) que fue sacerdote en El Cerillero y en Allande para secularizarse luego, un activo opositor al franquismo fue Benito, profesor por ejemplo en el IES Rosario de Acuña.

La muerte de la marquesa de la Vega de Anzo, Pilar González del Valle era lamentada en un artículo por la alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón que destacaba la enorme afición taurina de su amiga, "allí donde estuviera hablaba de Gijón y de su feria taurina".

El martes 2 de diciembre murió José Luis Cienfuegos (60 años) que fuera al alma del cine «indi» y transformador del FICXixón del que fue director durante 16 años. Luego dirigió el festival de Sevilla y era en el momento de su fallecimiento responsable, desde 2023, del festival de cine de Valladolid, Seminci. Tino Pertierra, José Luis Argüelles o Jaime Priede resaltaban en el diario su profesionalidad, exigencia y vanguardismo. Apenas dos semanas más tarde el gobierno de la nación concedía a Cienfuegos, a título póstumo, la Medalla de Bellas Artes.

Una de las máximas figuras del rock nacional moría el 9 de diciembre, elavilesino Jorge Martínez (70 años) líder de Ilegales. Como se destacaba "fue un tipo duro solo aparentemente". Muchos amigos y colegas de profesión admitían en el periódico que Jorge Ilegal (Jorjón) era "casi inmortal" y que murió como decía el título de su último disco "Joven y arrogante". El 18 de diciembre nos dejaba Gelu Castañón Loché (64 años) mítico hostelero del Café Gregorio en la calle de Ezcurdia y uno de los hijos del historiador Luciano Castañón.

Gijón despedía los últimos días del añó con la pérdida del hostelero gijonés Federico González Fuertes (81 años), fundador junto a su mujer de Casa Fede, en Cimavilla, y de Judith García Martínez (69 años), feminista y trabajadora en la Universidad Popular de Gijón.