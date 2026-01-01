La resaca de la nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles

El operativo especial de Emulsa para dejar las calles de Gijón impolutas tras la celebración de la nochevieja se ha saldado con más de 20 toneladas de residuos retirados en este primero de enero.

De esa cantidad, 9,8 toneladas se corresponden con recogida selectiva, de las que más de tres lo son de envases y vidrio. En concreto, 1.995 kilos de envases y 1.340 kilos de vidrio. Otros 6.500 kilos de esta recogida selectiva lo fueron de otros materiales.

Labores de limpieza en el Náutico. / Lne

En cuanto a los residuos sólidos urbanos, se estima en unos 11.400 kilos, aunque la cifra aún no es definitiva.

Emulsa está desplegando un amplio dispositivo de higiene urbana con motivo de las fiestas navideñas en el marco de la campaña #GijónNosImporta, debido al incremento de actividad en calles, plazas y espacios públicos durante estas fechas. Un dispositivo que incluye un refuerzo específico de limpieza en jornadas de especial intensidad, como es el día de año nuevo, con 75 trabajadores destinados a recuperar la normalidad del espacio público tras la ceelbración de la nochevieja.