Los sanitarios de Cabueñes reciben el 2026 con una cena "en familia" en el hospital gijonés

Como ya hicieron en Nochebuena otros de sus compañeros, decenas de sanitarios de Gijón estuvieron al pie del cañón en la noche del 31 de diciembre. En el Hospital de Cabueñes, los profesionales de guardia compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial y brindar por un 2026 con buena salud.

El menú navideño para la última cena del 2025 en el Hospital de Cabueñes consistió en un tartar de tomate, aguacate, langostinos y salmorejo, y una sopa del Cantábrico como primeros. Después, los sanitarios de guardia disfrutaron de unas carrilleras al vino tinto de Cangas. De postre hubo distintos dulces.

Estos momentos de unión entre los profesionales también se repitieron por los diferentes centros sanitarios de la ciudad y del área sanitaria V, en los que durante toda la noche estuvieron atentos a cualquier incidencia para dar respuesta a los ciudadanos.