Los sanitarios de Cabueñes reciben el 2026 con una cena "en familia" en el hospital gijonés
Los profesionales que se encontraban de guardia compartieron mesa y mantel
Como ya hicieron en Nochebuena otros de sus compañeros, decenas de sanitarios de Gijón estuvieron al pie del cañón en la noche del 31 de diciembre. En el Hospital de Cabueñes, los profesionales de guardia compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial y brindar por un 2026 con buena salud.
El menú navideño para la última cena del 2025 en el Hospital de Cabueñes consistió en un tartar de tomate, aguacate, langostinos y salmorejo, y una sopa del Cantábrico como primeros. Después, los sanitarios de guardia disfrutaron de unas carrilleras al vino tinto de Cangas. De postre hubo distintos dulces.
Estos momentos de unión entre los profesionales también se repitieron por los diferentes centros sanitarios de la ciudad y del área sanitaria V, en los que durante toda la noche estuvieron atentos a cualquier incidencia para dar respuesta a los ciudadanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos