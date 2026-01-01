Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Los sanitarios de Cabueñes reciben el 2026 con una cena "en familia" en el hospital gijonés

Los profesionales que se encontraban de guardia compartieron mesa y mantel

Los sanitarios del Hospital de Cabueñes, durante la cena de Nochevieja.

Los sanitarios del Hospital de Cabueñes, durante la cena de Nochevieja.

Nico Martínez

Como ya hicieron en Nochebuena otros de sus compañeros, decenas de sanitarios de Gijón estuvieron al pie del cañón en la noche del 31 de diciembre. En el Hospital de Cabueñes, los profesionales de guardia compartieron mesa y mantel para disfrutar de un menú especial y brindar por un 2026 con buena salud.

El menú navideño para la última cena del 2025 en el Hospital de Cabueñes consistió en un tartar de tomate, aguacate, langostinos y salmorejo, y una sopa del Cantábrico como primeros. Después, los sanitarios de guardia disfrutaron de unas carrilleras al vino tinto de Cangas. De postre hubo distintos dulces.

Estos momentos de unión entre los profesionales también se repitieron por los diferentes centros sanitarios de la ciudad y del área sanitaria V, en los que durante toda la noche estuvieron atentos a cualquier incidencia para dar respuesta a los ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  2. Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
  3. El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
  4. La increíble historia de Sara Hernández, la primera asturiana que ha conseguido ser madre con un tratamiento innovador contra la fibrosis quística: 'Ahora vivo, antes sobrevivía
  5. Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
  6. El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
  7. Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
  8. Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos

Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026

Se hizo de rogar... pero ya está aquí: ella es Luciana Sarria, la primera bebé nacida en Gijón en 2026

Los sanitarios de Cabueñes reciben el 2026 con una cena "en familia" en el hospital gijonés

Los sanitarios de Cabueñes reciben el 2026 con una cena "en familia" en el hospital gijonés

La contaminación en Gijón da una tregua: se desactiva el protocolo y estos son los niveles registrados en el inicio de año

La contaminación en Gijón da una tregua: se desactiva el protocolo y estos son los niveles registrados en el inicio de año

La resaca de la Nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles

La resaca de la Nochevieja en Gijón: más de 20 toneladas de residuos retirados de las calles

Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña

El emotivo mensaje de la Alcaldesa a la Policía Local de Gijón para "renovar el compromiso con la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía"

El emotivo mensaje de la Alcaldesa a la Policía Local de Gijón para "renovar el compromiso con la seguridad, la convivencia y la libertad de toda la ciudadanía"

Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: "Le pedimos salud, felicidad y trabajo"

Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: "Le pedimos salud, felicidad y trabajo"

El vermú de Nochevieja, la antesala festiva para despedir el año en Gijón: “Este es un plan que nunca falla”

El vermú de Nochevieja, la antesala festiva para despedir el año en Gijón: “Este es un plan que nunca falla”
Tracking Pixel Contents