No todo es la Cabalgata: Gijón encara su recta final navideña con una agenda que no afloja

La ciudad apura las fiestas con ocio, espectáculos y actividades para todos

Atracciones Navideñas en El Solarón

Atracciones Navideñas en El Solarón / Ángel González

Demi Taneva

Con el calendario ya entrado en enero, la Navidad en Gijón encara sus últimos días, pero lo hace con una agenda que sigue ofreciendo planes para todos los públicos más allá de la Cabalgata de Reyes.

Atracciones, mercados y actividades familiares

Uno de los grandes focos sigue siendo Inverland, en El Solarón, que mantiene en funcionamiento su pista de hielo cubierta, el tobogán de trineos y el carrusel infantil. El recinto abre todos los días de 10.00 a 22.00 horas -hasta el 6 de enero-, convirtiéndose en uno de los principales refugios para familias y jóvenes durante estas jornadas finales de vacaciones.

En el centro, el Paseo de Begoña continúa siendo otro de los ejes navideños. El Mercado Artesano mantiene abiertos sus puestos en horario de mañana y tarde -de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas-, acompañado por la noria y el carrusel, que siguen girando hasta el final de las fiestas, atrayendo a vecinos y visitantes.

También sigue en marcha la 53.ª edición de Mercaplana, que encara sus últimos días en el Recinto Ferial Luis Adaro. El parque infantil abre cada tarde hasta el 4 de enero -de 16.00 a 20.30 horas-, ofreciendo una de las alternativas más consolidadas para el público familiar antes del regreso a la rutina.

Otro de los planes que se mantiene activo es el del Jardín Botánico Atlántico, que conserva su acceso gratuito hasta el 5 de enero -con pases desde las 12.30 y hasta las 17.30 horas-. Las visitas guiadas al Belén Monumental y las yincanas familiares continúan siendo una opción tranquila para quienes buscan un plan diferente en estos últimos días.

Música, espectáculos y el broche de Reyes

La agenda cultural también reserva citas destacadas. El Teatro Jovellanos ofrece estos días sus últimas funciones navideñas, entre ellas la Gran Gala Sinfónica de Año Nuevo, que se cerrará esta tarde con el segundo concierto, que dará comienzo a las 20.00 horas. Por otra parte, el lunes 5 de enero, La Laboral acogerá el VIII Concierto Solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer, como antesala de la jornada más esperada por los niños.

Ese mismo lunes llegará el Día de Reyes, con el tradicional desembarco de Melchor, Gaspar y Baltasar en el Puerto Deportivo, la recepción oficial en la Plaza Mayor y, ya por la tarde, la Gran Cabalgata, que recorrerá la ciudad desde La Calzada hasta los Jardines de la Reina y pondrá el broche final a las fiestas.

Con la Cabalgata aún por delante y varios días de ocio asegurado, Gijón apura la recta final de la Navidad con propuestas para alargar el espíritu festivo hasta el último momento.

