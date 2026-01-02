Fabada, turrón y sidra de El Gaitero: así fue el menú navideño de Alaska, "con Asturias en el corazón y en la mesa"

Fabada, turrón, polvorones y sidra. Todo de Asturias y todo de El Gaitero. Así fue el menú de Alaska y su marido, Mario Vaquerizo, estas Navidades. "Con Asturias en el corazón y en la mesa", escribió en sus redes sociales la cantante de Fangoria, junto a una fotografía en la que se puede ver el festín. Hay sidra, cerveza de sidra, polvorones, glorias, tortas, turrón duro, turrón blanco y, para rematar, fabada.

"María Cardín y El Gaitero siempre sois alegría. Y esto NO es un post publicitario, es porque me da la gana compartir lo que me gusta", apostilló la artista el día de Nochebuena.

Su vínculo con Asturias

Y es que Alaska tiene un fuerte vínculo con el Principado. Aunque nació en México, es de padre asturiano, más en concreto gijonés. De hecho, Olvido Gara, su nombre real, fue pregonera de la Semana Grande de Gijón en 2014. "Quiero devolver al menos una gotita de lo que esta ciudad me ha dado", dijo, tras rememorar su estancia en la ciudad cuando tenía 10 años.

"Gijón se ha cruzado muchas veces en mi camino", dijo entonces la cantante. La primera vez que Alaska tuvo noticias de la ciudad era apenas una niña, en el Centro Asturiano de México. "Allí mi padre me hablaba de Gijón mientras discutía con sus mayores por el Sporting".

La añoranza "por la tierrina" fue precisamente lo que hizo que la artista y su padre volvieran a Asturias en 1973. Ella tenía diez años y su familia había alquilado un piso "en Milicias Nacionales, que ahora se llama Pablo Iglesias", explicó desde el balcón a un auditorio entregado. Gijón le sirvió a esa niña para conocer "el veraneo; la escalera 10 de la playa, a la que iba todas las mañanas con mi abuela; y el kiosco de Begoña en el que conocí los tebeos y me acerqué a la cultura".

En 1981, Alaska volvió para dar su primer concierto con Los Pegamoides. Luego vinieron muchísimos más. La última, este mismo verano.