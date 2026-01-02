En Gijón son cada vez más, gracias a los inmigrantes: la población extranjera creció en cuatro años casi un 40%

Gijón ganó 2.076 personas en 2025, un 0,75%, según los datos del padrón municipal, al cerrar el año con 277.796 inscritos frente a los 275.720 de 2024, según los datos municipales. Unos datos, los de empadronamiento que suelen diferir de los del censo que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). La población empadronada en Gijón ya acumula varios años consecutivos de crecimiento. Así, en 2023 el padrón se cerró con 273.744 habitantes y en 2022 con 272.013. Un aumento sostenido en el que tiene particular influencia la atracción de inmigración extranjera. Si en 2022 había 19.418 ciudadanos extranjeros residiendo en Gijón, en 2025 se alcanzó la cifra de 27.066. Estas 7.648 personas de diferencia suponen que en cuatro años la población extranjera en el municipio creció en un 39,39%.

Cerca de la mitad de la población inmigrante empadronada en Gijón es de origen latinoamericano: 13.384 personas. Las dos comunidades de inmigrantes más numerosas en Gijón son, de hecho, de Latinoamérica; la colombiana con 3.976 empadronados y la venezolana con 3.265. Le siguen la comunidad rumana, con 3.099 empadronados en Gijón; la ucraniana que llegó a raíz del conflicto bélico en su país, con 1.197 personas; la marroquí con 1.085 empadronados y la italiana, con 1.021. Paralelamente, la población española empadronada en Gijón pasó de 252.595 personas en 2022 a 250.730 en 2025; un descenso de 1.865 nacionales empadronados en el concejo, lo que supone un 0,74% menos en estos cuatro años.

Una población envejecida

El envejecimiento de la población gijonesa siguió aumentando el año pasado, con un total de 78.893 personas con 65 años o más, cifra que representa un 28,40% de la población total, frente al 28,23% que representaba esa franja de edad en 2024, cuando había 77.847 mayores de 65 años. Dentro de este colectivo, los residentes en el concejo que ya superaron en 2025 los ochenta años de edad fueron 24.123. Se trata de 637 personas más que en 2024, lo que representa un incremento del 2,71%.

El envejecimiento es sensiblemente mayor entre los españoles. Los 77.082 españoles con 65 años cumplidos o más que estaban empadronados en la ciudad el año pasado representan un 30,74% de la población nacional en el concejo y de ellos 23.800 superan los 80 años (el 9,79% de los españoles).

El porcentaje de extranjeros en esa franja de edad de más de 65 años es sólo del 7,02%, con 1.901 personas y dentro de ese grupo los 323 que superan los 80 años representan sólo el 1,19% de los extranjeros empadronados en Gijón. En cuanto a otras franjas de edad, de las 277.796 personas censadas en Gijón en 2025, 170.236 tienen entre 16 y 64 años de edad, lo que representa un 61,31% del total. Los menores de 16 años son 28.577, un 10,28% de toda la población.

En cuanto a los niños y jóvenes, también hay diferencias porcentuales entre los españoles y los extranjeros afincados en Gijón. Los menores de 16 años con nacionalidad española suman 24.879 personas, un 9,92% del total de empadronados españoles. Los 3.698 menores de 16 años con otras nacionalidades representan un 13,66% de la población inmigrante, casi tres puntos y tres cuartos más. La primera niña del año nacida ayer en el Hospital de Cabueñes de Gijón es, de hecho, de padres colombianos.

En cuanto a los empadronados con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años –la mayor parte de las franjas de edad en edad de trabajar–, en el caso de los españoles representan un 59,33% (148.769 nacionales en esa franja), cifra que sube hasta el 79,64% en el caso de la población inmigrante con 21.557 personas en ese tramo de edad.

Por sexos, el número de mujeres es superior al de hombres en Gijón, manteniendo la tendencia de años precedentes. De los 277.796 censados, 146.777 son mujeres –un 52,84%– frente a 131.019 varones. El número de mujeres es superior en todos los grupos de edad, salvo entre niños y adolescentes. Hasta los 16 años predomina ligeramente el género masculino con 14.654 varones –el 51,28%– frente a 13.923 féminas.

Entre los 16 y los 64 años hay 86.289 mujeres empadronadas en el municipio gijonés–el 50,66%– por 84.037 hombres. La diferencia se agranda con la edad, dada la mayor esperanza de vida de las mujeres. Así entre los 65 y 79 años de edad hay 31.133 mujeres empadronadas –un 56,91%– frente a 23.637 hombres, lo que supone una diferencia de casi 14 puntos porcentuales entre ambos sexos en ese determinado grupo de edad.

Los datos de quienes han superado los 80 años son 15.432 mujeres –que representan un 63,97% de la población en esa franja de edad– por 8.691 hombres, un 36,03%; una diferencia bastante más abultada.