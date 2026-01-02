La orquesta Mercadante hace las delicias del teatro Jovellanos

Bajo la dirección de Mariano Rivas Calzada, quien estuvo ausente en la pasada edición, los componentes de la Orquesta Sinfónica Mercadante y las voces de Alexandra Zamfira y el tenor Pablo Puértolas hicieron las delicias de los gijoneses que quisieron dar comienzo al 2026 disfrutando de la magia que siempre desprende el concierto de Año Nuevo. El recital, que propuso un recorrido por joyas del repertorio sinfónico y vocal internacional, conquistó a las más de 1.000 personas que abarrotaron el teatro Jovellanos en la primera de las dos citas de la Gran Gala de Año Nuevo.

Muchos de los presentes aprovecharon los instantes previos al inicio del recital para hablar sobre el exitoso estreno del director canadiense Yannick Nézet-Séguin al frente del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. No hubo tiempo para excesivas conversaciones.

Apenas habían pasado cinco minutos de las ocho de la tarde cuando los integrantes de la orquesta Mercadante tomaron sus asientos sobre las tablas del Jovellanos. En esos instantes también apareció Mariano Rivas Calzada, quien coordinó un concierto fascinante.

El programa, titulado "El brillo del Año Nuevo. De Viena a Broadway", encontró su pistoletazo de salida en la opereta cómica "Candide", de Leonard Bernstein, con la que la orquesta ya comenzó a ganarse al público.

La siguiente obra, "Sempre libera", de "La Traviata" de Giuseppe Verdi, fue una de las más aplaudidas. En ella, la soprano Alexandra Zamfira y el tenor Pablo Puértolas establecieron una especie de diálogo y demostraron desde el principio la calidad de sus voces, potentes y al mismo tiempo delicadas.

La primera parte del programa la completaron la "Danza eslava" de Antonín Dvorák; "Che gelida manina" de Giacomo Puccini; "Glitter and be gay" de Leonard Bernstein, y "Mambo", de las danzas sinfónicas de "West Side Story", también de Bernstein. Con estas obras, la alegría y el entusiasmo del estilo americano tomaron gran parte del protagonismo en un concierto que todavía tenía guardados muchos ingredientes con los que sorprender.

Bernstein, Puccini y Strauss

La obertura de la segunda parte llegó con "Rusian y Ludmila", de Mikhail Glinka, a la que le siguieron los valses y polkas de Johann Strauss y la pieza "O soave fanciulla", de "La Bohème", de Puccini.

Por último, se puso el broche de oro a una tarde memorable en el Jovellanos con un momento de mucha emoción. Fue cuando todos los presentes terminaron aplaudiendo al ritmo de la "Marcha Radetzky", la composición austriaca de Strauss que ya es un clásico de estas fechas.

Esos instantes eran los más esperados por parte de Ana Núñez y su madre, Ana Cifuentes. "Venimos como los niños, deseando que la toquen para ponernos a tocar las palmas", bromeó Cifuentes, quien destacó que "el recital es muy bonito". "Ya es una tradición empezar el año de esta forma y está genial", aseveraron.

Para otros, como Arturo Acedo y Alina Sandu, esta era su primera experiencia como asistentes al recital de Año Nuevo. "Nos casamos en octubre y queríamos empezar 2026 de forma especial", señalaron. La Gran Gala de Año Nuevo se cerrará esta tarde con el segundo concierto, que dará comienzo a las 20.00 horas.