El 2026 empieza siempre mejor en Casa Ataulfo

Cada comienzo de año, es frecuente que la lista de propósitos no haga sino engordar. No obstante, el mejor punto de partida es mantener las costumbres de lo que está bien. Entrar en 2026 junto a Casa Ataulfo significa celebrar la buena mesa como lugar de encuentro y continuar confiando en una forma de hacer las cosas que superpone la calidad del producto y la atención al cliente por encima de todo. Esta semana, además, el establecimiento estará abierto el lunes ,5 de enero, para poder recibir a SSMM de Oriente en la mejor compañía.

Escanciado de sidra en Ataulfo. / LNE

En el popular establecimiento de Gijón se saborean pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser". En Ataulfo es frecuente que haya género de todo tipo: bígaros, navajas, almejas, ostras, langostas, cigalas, bugres, centollos y demás marisco de primer nivel. También, pescados: el virrey es uno de los más habituales, al igual que el besugo, el rodaballo, la lubina o el rubiel. A la plancha o al horno, su sabor es siempre garantía.

Como maridaje, nunca falta ni falla la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO se escancian en la casa de comidas como manda la tradición y complementan a la perfección cualquiera de los pescados y mariscos que se sirven en el restaurante. De esta forma, empezar el año sí que presta.