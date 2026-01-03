El 2026 empieza siempre mejor en Casa Ataulfo
En el restaurante se saborean pescados y mariscos frescos, "como tiene que ser"
A. A.
Cada comienzo de año, es frecuente que la lista de propósitos no haga sino engordar. No obstante, el mejor punto de partida es mantener las costumbres de lo que está bien. Entrar en 2026 junto a Casa Ataulfo significa celebrar la buena mesa como lugar de encuentro y continuar confiando en una forma de hacer las cosas que superpone la calidad del producto y la atención al cliente por encima de todo. Esta semana, además, el establecimiento estará abierto el lunes ,5 de enero, para poder recibir a SSMM de Oriente en la mejor compañía.
En el popular establecimiento de Gijón se saborean pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser". En Ataulfo es frecuente que haya género de todo tipo: bígaros, navajas, almejas, ostras, langostas, cigalas, bugres, centollos y demás marisco de primer nivel. También, pescados: el virrey es uno de los más habituales, al igual que el besugo, el rodaballo, la lubina o el rubiel. A la plancha o al horno, su sabor es siempre garantía.
Como maridaje, nunca falta ni falla la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO se escancian en la casa de comidas como manda la tradición y complementan a la perfección cualquiera de los pescados y mariscos que se sirven en el restaurante. De esta forma, empezar el año sí que presta.
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- Los tres barrios de Gijón que lideran el repunte de las viviendas de uso turístico
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo