Ara Malikian vuelve a brillar en el teatro de la Laboral

El violinista libanés, aunque de ascendencia armenia, Ara Malikian volvió a brillar en el teatro de la Laboral. El músico hizo las delicias de sus seguidores con su espectáculo "Intruso", un show que forma parte de su nueva gira. En el mismo, el violinista ofrece una representación musical en la que indaga en esos orígenes desde el Líbano y Armenia. En la imagen, un momento del concierto de las cinco y media de Malikian en el teatro de la Laboral. A las nueve, hubo un segundo pase.

