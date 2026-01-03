Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, pareja revelación de 2026
La actriz gijonesa confirma su relación sentimental con el exjugador y entrenador
La modelo y actriz gijonesa Blanca Romero ha aprovechado el cambio de año para oficializar su relación sentimental con el exjugador y entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores. La confirmación de los rumores llegó durante la celebración de Nochevieja, cuando la actriz compartió en su perfil de Instagram varias imágenes junto a Sánchez Flores acompañadas por el texto: "Lo mejor de mi año eres tú". Su historia salió a la luz a finales del pasado mes de diciembre, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Madrid y paseando en actitud cómplice. Finalmente, la pareja decidió dar el paso y hacer oficial su vínculo compartiendo escenas cotidianas de su vida juntos. Quique Sánchez Flores parece haberse integrado fácilmente en el entorno familiar de Blanca Romero. En algunas de imágenes compartidas por la actriz aparece en su casa, junto a su hija, Lucía Rivera, y con sus perros.
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo