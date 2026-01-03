Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, pareja revelación de 2026

La actriz gijonesa confirma su relación sentimental con el exjugador y entrenador

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, en una imagen compartida por la actriz en su Instagram. |

La modelo y actriz gijonesa Blanca Romero ha aprovechado el cambio de año para oficializar su relación sentimental con el exjugador y entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores. La confirmación de los rumores llegó durante la celebración de Nochevieja, cuando la actriz compartió en su perfil de Instagram varias imágenes junto a Sánchez Flores acompañadas por el texto: "Lo mejor de mi año eres tú". Su historia salió a la luz a finales del pasado mes de diciembre, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Madrid y paseando en actitud cómplice. Finalmente, la pareja decidió dar el paso y hacer oficial su vínculo compartiendo escenas cotidianas de su vida juntos. Quique Sánchez Flores parece haberse integrado fácilmente en el entorno familiar de Blanca Romero. En algunas de imágenes compartidas por la actriz aparece en su casa, junto a su hija, Lucía Rivera, y con sus perros.

