El Cartero Real visita el barrio gijonés de Cimavilla para recoger los deseos de los más pequeños
La actividad, celebrada en la Casa del Chino, también incluyó una chocolatada
Numerosas familias se pasaron este sábado por la Casa del Chino, en Cimavilla, para que sus niños entregaran en mano sus deseos para los Reyes Magos al Cartero Real, que estuvo acompañado por sus pajes. La actividad, impulsada por la asociación vecinal "Gigia", los asistentes también disfrutaron de una chocolatada. Este lunes, la ilusión se desbordará con la gran Cabalgata, antesala de la noche más mágica del año.
