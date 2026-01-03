Los chóferes de la Cabalgata de Reyes de Gijón lo tienen ya todo preparado para "el día más especial del año"

Desde que era pequeña, Lucía Caicoya vivió cada 5 de enero de una manera muy especial junto a su padre, Pablo Alberto, quien durante décadas fue uno de los chóferes de la cabalgata en Gijón. A raíz del fallecimiento de su padre en mayo de 2024, Lucía Caicoya ha tomado la decisión de darle continuidad a esa pasión y el próximo lunes se estrenará como conductora de uno de los vehículos de protocolo que acompañarán a las once carrozas en el recorrido. En la jornada de ayer, tanto ella como los otros ocho chóferes ya dejaron todo listo para la que consideran "la jornada más bonita del año".

Repletos de entusiasmo, los conductores de los coches de la cabalgata se desplazaron ayer a una nave del polígono de Porceyo para decorar los vehículos en los que trasladarán a los Reyes Magos a El Musel en la mañana del lunes. También adornaron el coche de Aliatar y los otros cuatro vehículos que se destinan este año a protocolo. Para evitar problemas de última hora, en esta cabalgata habrá nueve chóferes –una de ellas de reserva– para los ocho vehículos.

Tanto los rótulos como las placas de las matrículas identificativas, así como las sirenas y las luces de los coches, ya están totalmente preparados para recorrer el lunes diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos será la Antigua Rula, donde se espera que la llegada de los Reyes Magos se produzca en torno a 10.15 horas.

Mientras trabajaban para poner a punto todos los detalles, Lucía Caicoya afirmó que "tenemos muchas ganas de que llegue el lunes". "Para mí, van a ser momentos muy especiales por lo que simbolizaba la cabalgata para mi padre. Eran los instantes más importantes de su vida y seguir con ese legado es un orgullo", desarrolló Caicoya, que agradeció que cuatro de la once carrozas que van a participar en el recorrido sean nuevas. Las que se estrenarán son las de la estrella, la de los juguetes, la de Aliatar y la de Gaspar. "Como gijonesa, que el Ayuntamiento impulse este tipo de actividades es genial. Vemos que cada año se busca cambiar el recorrido para llegar a todos los puntos y que se añaden detalles que facilitan que esto siga creciendo", aseveró.

Por la izquierda, Silvia Vigil y Lucía Caicoya, ayer. / Marcos León

Quien ya cuenta las horas para la llegada del día 5 es Miguel Gutiez, el chófer del Rey Gaspar en Gijón, que afronta con la ilusión de un niño la cabalgata del próximo lunes. En total, este vecino acumula 41 años colaborando en el que para él es, sin lugar a dudas, "el día más emocionante de cada año".

Los nervios de Gutiez de cara a la cabalgata empezaron a crecer ayer cuando recogió en el concesionario de Triocar el MINI con el que guiará a Gaspar por Gijón. "Son días en los que se viven momentos mágicos. Desde que pasa el verano, empiezo a cargar las pilas para estar listo de cara a generar tanta ilusión en los críos", señaló.

Al igual que en los últimos 25 años, el hijo de Miguel Gutiez, Viti Amaro, llevará a cabo las labores de chófer de Baltasar. De trasladar a Melchor se encargará, como en las últimas 15 cabalgatas, Miguel Oliva, quien ayer incidió en cómo ha cambiado el proceso para preparar los coches de cara a la cita del 5 de enero. "Ahora, como los coches tienen tanta electrónica, llevamos todas las luces y las sirenas en los ‘mecheros’ y en los espacios para USB. Sin embargo, antes solía ir todo en la batería. Con estos cambios es todo mucho más rápido y sencillo", remarcó.

Otro de los chóferes que no faltará en la cabalgata de Gijón será Luis Abraira, conductor del vehículo de Aliatar desde hace 35 años y que también se encargó otras veces de guiar a Baltasar. Por lo demás, José Manuel Domínguez Vilches, Aitor de la Roca, Antonio Gómez y la propia Lucía Caicoya serán quienes estén al volante de los coches de protocolo.

Además, Silvia Vigil, quien también se estrena este año en la cabalgata, estará como chófer de reserva para prestar apoyo al resto de sus compañeros. "Aquí se forma una familia y eso se nota a la hora de lograr que todo salga bien", reivindicó Caicoya. Tanto ella como los demás chóferes subrayaron que el trabajo realizado en las últimas jornadas merecerá la pena. "Es el único día en el que todos nos centramos en ser felices y darle felicidad a los más pequeños. Ver en los ojos la ilusión de la gente en las aceras es fantástico", aseguró Domínguez.