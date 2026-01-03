Crece la presión en Urgencias de Cabueñes y los ingresos suben hasta los 411
N. M. R.
La ola de gripe continúa aumentando las cifras de pacientes ingresados en el Hospital de Cabueñes. En total, este viernes se alcanzaron en el principal centro sanitario de la ciudad 411 personas ingresadas en planta y 10 en la UCI. Además, desde el personal señalaron que ayer aumentó de forma notoria la presión asistencial en Urgencias, donde por la tarde llegó a haber 160 pacientes.
Tal y como se esperaba, la gripe y otras infecciones respiratorias están acercándose a su pico en plenas Navidades. Hace apenas una semana, en Cabueñes se había detectado una importante bajada de los ingresos, ya que se llegó a tener menos de 350 personas ingresadas en planta. En cambio, este viernes creció hasta los 411 pacientes.
La variante "K" de la gripe A, que no es necesariamente más grave pero sí más contagiosa, ha generado que el impacto de las infecciones respiratorias se haya adelantado respecto a otros años. Por el momento, desde los centros sanitarios se mantiene la recomendación de acudir con mascarilla a los hospitales y centros de salud, especialmente aquellas personas que presenten alguna sintomatología de tipo vírica.
En cuanto a la situación en la UCI de Cabueñes, el personal indicó ayer que "no estamos desbordados". En Urgencias, por otro lado, el incremento de las atenciones se sigue haciendo notar desde hace unas jornadas. "Estamos a tope", aseguraron algunos profesionales en la tarde de ayer.
