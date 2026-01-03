Donación de alimentos del PP a la Cocina Económica

El PP y Nuevas Generaciones de Gijón entregaron ayer a la Cocina Económica una donación de alimentos aportados por los militantes del partido y de su organización juvenil. En la imagen, por la izquierda, el presidente de la Cocina Económica, Ignacio Blanco Rodríguez; la coordinadora general del PP de Gijón, Cristina Villanueva, y el presidente de Nuevas Generaciones de Gijón, Carlos Álvarez, en el momento de la donación. "La solidaridad se demuestra con hechos, por eso estamos aquí", señaló Villanueva. Álvarez añadió: "Los pequeños gestos en política son tan relevantes como los grandes".