El Jardín Botánico de Gijón superó los 100.000 visitantes en 2025
No alcanzaba ese nivel de afluencia desde 2019
El recién pasado fue un buen año para el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que cerró 2025 con 103.877 visitantes, volviendo así a superar la barrera de las 100.000 visitas, cifra que no alcanzaba desde el año 2019.
Desde el gobierno local se atribuye este resultado "al impulso dado al Jardín por parte de la actual dirección, que ha incrementado considerablemente el número de actividades sin renunciar al trabajo científico del equipamiento", resaltando también que "el museo verde gijonés" se ha situado de nuevo entre los equipamientos más visitados de todo el Principado de Asturias.
El presidente del Jardín Botánico y portavoz del gobierno local, el edil Jesús Martínez Salvador, valora la afluencia registrada en 2025 como "datos extraordinarios que reflejan lo acertado de la apuesta que este gobierno hizo por el Jardín Botánico, un equipamiento moderno que es patrimonio de todos los gijoneses y, como tal, debe estar abierto a la ciudad y conectado con la ciudadanía".
Finca de La Isla
El concejal forista también hizo referencia a la influencia que tendrá en el botánico la adquisición de la parte de la finca de La Isla que aún permanecía en manos privadas y que además de parte del jardín histórico de La Isla, incluye edificaciones protegidas. "Si en el presente hemos logrado volver a posicionarlo (el Jardín Botánico) como un lugar de referencia en la ciudad, el futuro es todavía más brillante tras la compra de la finca de La Isla. Con la ampliación, Gijón tendrá un Jardín Botánico único en toda Europa", afirma Jesús Martínez Salvador.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
- El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
- El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
- Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos
- Gijón vibra en la plaza Mayor, abarrotada para dar la bienvenida al 2026: 'Le pedimos salud, felicidad y trabajo