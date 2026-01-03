El Jardín Botánico de Gijón superó los 100.000 visitantes en 2025

El recién pasado fue un buen año para el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, que cerró 2025 con 103.877 visitantes, volviendo así a superar la barrera de las 100.000 visitas, cifra que no alcanzaba desde el año 2019.

Desde el gobierno local se atribuye este resultado "al impulso dado al Jardín por parte de la actual dirección, que ha incrementado considerablemente el número de actividades sin renunciar al trabajo científico del equipamiento", resaltando también que "el museo verde gijonés" se ha situado de nuevo entre los equipamientos más visitados de todo el Principado de Asturias.

El presidente del Jardín Botánico y portavoz del gobierno local, el edil Jesús Martínez Salvador, valora la afluencia registrada en 2025 como "datos extraordinarios que reflejan lo acertado de la apuesta que este gobierno hizo por el Jardín Botánico, un equipamiento moderno que es patrimonio de todos los gijoneses y, como tal, debe estar abierto a la ciudad y conectado con la ciudadanía".

Vista de parte de la Finca de La Isla recién adquirida por el Ayuntamiento de Gijón / ANGEL GONZALEZ

Finca de La Isla

El concejal forista también hizo referencia a la influencia que tendrá en el botánico la adquisición de la parte de la finca de La Isla que aún permanecía en manos privadas y que además de parte del jardín histórico de La Isla, incluye edificaciones protegidas. "Si en el presente hemos logrado volver a posicionarlo (el Jardín Botánico) como un lugar de referencia en la ciudad, el futuro es todavía más brillante tras la compra de la finca de La Isla. Con la ampliación, Gijón tendrá un Jardín Botánico único en toda Europa", afirma Jesús Martínez Salvador.