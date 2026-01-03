Los Magos, en el Ateneo para conocer los deseos de los niños
"Ha sido un encuentro lleno de ilusión y sonrisas de los más pequeños", destacan los asistentes
El salón de actos del Ateneo de La Calzada acogió en la tarde de ayer una cita de lo más especial. Sus Majestades de Oriente adelantaron su llegada a Gijón y estuvieron en el Ateneo para conocer los deseos de los más pequeños. Numerosos niños de La Calzada acudieron a la cita para entregarle a los Reyes Magos en persona sus cartas, las cuales estaban repletas de deseos. La actividad fue impulsada por la asociación vecinal "Alfonso Camín". Desde la entidad remarcaron que "ha sido un momento lleno de ilusión, sonrisas y sueños por cumplir". El encuentro con los Melchor, Gaspar y Baltasar, que estuvieron acompañados por sus respectivos pajes, dio comienzo a las 17.30 horas y se extendió hasta que todos los niños pudieron trasladar sus deseos a los Reyes Magos. Al acto también acudieron familiares de los pequeños, que agradecieron la iniciativa de la asociación y aprovecharon para grabar unos instantes imborrables que sirvieron como aperitivo de cara a la Cabalgata que recorrerá la zona oeste el lunes desde las 19.30 horas.
