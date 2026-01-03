Medio millar de personas se manifiestan en Gijón por el ataque de EEUU a Venezuela: "Es una agresión ilegal y muy peligrosa"

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro que confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, ha conllevado varias movilizaciones esta tarde en Gijón. La primera de ellas, impulsada por el colectivo Soldepa Pachakuti y otras entidades, ya ha tenido lugar en la plaza del Parchís, donde se han reunido alrededor de 500 personas en repulsa al ataque. La segunda, organizada por los representantes en Asturias del movimiento político de María Corina Machado, "Vente Venezuela", se desarrolla desde las 19.30 horas en la plaza del Marqués.

"Manazas de los yankis fuera de Venezuela", "No a la agresión imperialista contra Venezuela" y "No a la agresión del emperador Trump" son solo algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los participantes de la protesta contra el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

El encargado de leer un manifiesto en la plaza del Parchís fue Javier Orozco Peñaranda, coordinador del colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias. "Tengo una enorme cantidad de familia en Venezuela y lo que está sucediendo allí es una agresión ilegal. Es un matonismo muy peligroso para la paz de América y una actitud que el mundo debe repudiar, ya que debemos regirnos por leyes internacionales por la protección de la vida y la paz".

Para Orozco, lo ocurrido en Venezuela esta mañana son "acciones militares unilaterales más que miserables y un peligro para la paz mundial". "Nuestra preocupación es que Estados Unidos ha amenazado con poner un gobierno de hecho en Venezuela. Van a reemplazar a un gobierno que, aunque no le guste a Estados Unidos, tiene apoyo de la población y en todo caso no es Estados Unidos quién para imponernos a nosotros ni formas de vivir ni formas de elegirnos", desarrolló el portavoz de la protesta, respaldada también por CCOO, IU y "Asturies pola paz".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Gijón, Jorge Espina, subrayó que "condenamos de la forma más enérgica la agresión imperialista que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo en la madrugada de hoy, con el asesinato de civiles, de militares, con la intervención sin ningún tipo de justificación en una nación soberana y con el secuestro de un jefe de Estado". "CCOO piensa que si eso lo hacen con un jefe de Estado, qué no harán con cada uno de nosotros", añadió.

Ante esta situación, los asistentes a la protesta exigieron medidas al Gobierno de España y a la Unión Europea. "Exigimos al gobierno español una condena clara y contundente de la agresión que acaba de sufrir Venezuela. No valen paños calientes. Y a partir de ahí, que los organismos internacionales tomen medidas más acerca de lo que hoy es Venezuela, pero mañana puede ser cualquier nación del mundo", aseveró Espina.

En la concentración hubo banderas de Venezuela, así como de otros países como Colombia. También hubo asistentes que acudieron con banderas de CCOO y del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

La protesta se cerró con todos los presentes gritando "Viva la soberanía de Venezuela" y "Abajo la guerra", entre otras proclamas.