El PP de Gijón ve "con esperanza" el "nuevo tiempo que se abre en Venezuela" tras la captura de Nicolás Maduro

"Desde el Partido Popular de Gijón vemos con esperanza el nuevo tiempo que se abre en Venezuela tras la caída del dictador Maduro". Son palabras de Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, a raíz del bombardeo cometido por Estados Unidos sobre zonas civiles y militares de Venezuela. Una ofensiva que ha conllevado, además, la captura del líder del país, Nicolás Maduro. "Desde la prudencia a la que invita el desarrollo de los acontecimientos que veremos en los próximos días, creemos que esta es una oportunidad para que la democracia avance en este país hermano", señaló Andrés Ruiz.

El dirigente popular también mostró "todo nuestro apoyo a la comunidad venezolana en Gijón". En ese sentido, Ruiz indicó que ha hablado durante el día con Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, "para que mantenga un contacto constante con la comunidad venezolana residente en la ciudad, así como con las entidades que la representan". "También he mantenido un contacto con el vicesecretario de Nuevos Gijoneses del PP de Gijón, el venezolano Aristóteles Tocuyo, para que nuestro partido atienda todas las necesidades de la comunidad de Venezuela en la ciudad", remarcó Andrés Ruiz, que reivindicó que "Gijón no abandonará a los venezolanos en este nuevo tiempo que se abre".

"Nos entristece que algunos sectores de la izquierda aprovechen esta ocasión para organizar pequeñas concentraciones a favor del dictador venezolano Maduro", aseveró el presidente del PP de Gijón, que apuntó que "siempre que algunos se han visto entre la tiranía o la democracia en Venezuela han elegido el asesinato y encarcelamiento de la oposición como elección política". "La izquierda gijonesa no abandonará a sus referentes bolivarianos, al igual que el PP de Gijón no abandonará nunca a las fuerzas democráticas de Venezuela", sentenció Andrés Ruiz.