Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la "esperanza" de la comunidad venezolana a una manifestación "en repulsa a la agresión"

Primeras reacciones en Gijón al bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro, tal y como ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump. Los representantes en Asturias del movimiento político de María Corina Machado, "Vente Venezuela", han lanzado un mensaje de "profunda esperanza y solidaridad" ante estos acontecimientos. Desde CCOO, en cambio, han programado una concentración para esta tarde en la plaza del Parchís.

La cita impulsada por CCOO "en repulsa a esta agresión injustificable e ilegal contra Venezuela" dará comienzo a las 18.00 horas.

Por su parte, desde Vente Venezuela en Asturias han señalado que "según la información que circula internacionalmente y los comunicados de voces internacionales, se están produciendo movimientos que podrían marcar el inicio de la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela". "Desde nuestra comunidad, observamos estos hechos con esperanza, conscientes de que la historia del país está viviendo un punto de inflexión", subrayan.

"Un punto de inflexión"

Asimismo, agradecen la atención y acción de la comunidad internacional, incluida la intervención de Estados Unidos. "Está acompañando procesos que buscan liberar a Venezuela de la dictadura que por años ha oprimido a nuestro pueblo. Estos momentos reafirman la importancia de la cooperación internacional y del compromiso ciudadano para restablecer la democracia, los derechos y la dignidad de todos los venezolanos", desarrollan.

En ese sentido, agregan que "nuestra comunidad está comprometida a apoyar cualquier esfuerzo que contribuya a la reconstrucción del país, fomentando la paz, la unidad y la participación ciudadana". "Este momento histórico nos invita a renovar nuestro compromiso con los valores democráticos y con la esperanza de que, finalmente, Venezuela recupere su soberanía, justicia y bienestar", zanjan.

Ante esta situación desencadenada hace unas horas, desde Vente Venezuela en Asturias hacen un llamamiento "a todos los venezolanos y amigos de Venezuela en Asturias y en el mundo a mantener la calma, la prudencia y la solidaridad, y a seguir de cerca los acontecimientos a través de información verificada y confiable". "La historia se está escribiendo, y todos tenemos un papel que desempeñar en la Venezuela que soñamos", culminan.

