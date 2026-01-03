El pueblo venezolano festeja en Gijón la caída de Nicolás Maduro: "Lo que menos imaginábamos era que esto pasaría"

Sin importar el frío, con gorras, chaquetas y banderas de Venezuela por doquier, alrededor de un centenar de venezolanos tomaron este sábado la plaza gijonesa del Marqués para festejar la operación llevada a cabo por Estados Unidos en el país latinoamericano, que ha implicado la captura de Nicolás Maduro. "Es otro paso porque todavía hay que liberar más a Venezuela; falta mucha tela que cortar", subrayó Indira Coronado, coordinadora de "Vente Venezuela" en Asturias, durante una concentración en la que bulló la alegría y la esperanza de la llegada de un futuro mejor. "Lo que menos imaginábamos era que esto pasaría", confesó Coronado, en alusión a la maniobra estadounidense orquestada por Donald Trump.

Incidió Indira Coronado que el pueblo "confía en Marina Corina Machado y en Edmundo González Urrutia" antes de remarcar que, en el país, "hay mucha gente presa a cielo abierto". "Hay que esperar y mantener la fe; estamos en el lado verdadero de la Historia", afirmó Coronado, que llevó la voz cantante del acto, en el que abundaron los gritos de "¡Viva Venezuela!" y se cantó el himno nacional, "Gloria al Bravo Pueblo". También tomó el micrófono César Rísquez, miembro de la directiva de "Vente Venezuela", que hizo hincapié en que la lucha de Venezuela es extrapolable a la que debe impulsarse contra "otros regímenes en el mundo que están afectando a la libertad de los ciudadanos".

Rísquez asimismo encomió a María Corina Machado. "Es muy especial que un país tan grande como Estados Unidos, convencido por su lucha, asuma el compromiso de liberar a otro país para fortalecer la democracia", reivindicó César Rísquez, que, en ese sentido, la jornada de este sábado supone un momento importante "para la democracia a nivel mundial". "En Venezuela es el inicio de una transición", enfatizó durante un encuentro en el que incluso se coló alguna gorra con el lema "Make America Great Again". Mañana domingo, a las 19.00 horas, la plaza del Marqués acogerá una nueva concentración.