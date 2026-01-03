Rebeca Velasco, directora del Coro Joven de Gijón: "Cantar pop o rock coral es tan difícil como alguna música renacentista"

El Coro Joven de Gijón cumple diez años de vida y lo celebra el 11 de enero, a las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos con una gran actuación. Al frente de su maquinaria está Rebeca Velasco (Valladolid, 1968), una mujer que respira música en todas sus vertientes y que dirige nueve formaciones corales. Velasco, que lleva apenas 15 meses al mando de la agrupación gijonesa, a la que se sumará el Coro Infantil Plus, el Coro Minero de Turón –con el que el Coro Joven tuvo "un flechazo" al conocerse– e incluso una banda de rock , adelanta que el espectáculo, que organiza la Federación de Coros de Asturias (Fecora), será de los de "tirar la casa por la ventana" .

¿Qué se encontrará el público el 11 de enero en el Jovellanos?

La intención clara es tirar la casa por la ventana. No queremos que sea un recital al uso, estamos preparando una fiesta brutal, un show que será un espectáculo total. Yo soy directora de coros y amo la música coral, pero aquí ofrecemos una visión que no todo el mundo se espera. Es algo mucho menos ortodoxo que la música coral clásica o religiosa a la que estamos acostumbrados. La gente joven se lo va a pasar fenomenal porque los temas son actuales, los conocen y les emocionan.

¿Lo actual es más fácil de cantar que lo clásico?

No, y me gusta recalcarlo. Yo me formé en un conservatorio y tengo una visión muy clásica, pero también tengo mis grupos de jazz y rock. Al principio, incluso yo pensé que al ser pop o rock el repertorio sería más fácil de ejecutar, pero me equivoqué. Cantar ese estilo es más difícil que alguna música renacentista. Hay cosas de verdad complicadas. He dirigido este tipo de música a ocho voces y a veces me veo ensayando con el Coro Joven y pienso, mecachis, lo que estamos haciendo aquí es tan difícil como algunas de aquellas piezas renacentistas.

El espectáculo contará además con una banda de rock y colaboraciones que unen generaciones.

Exacto. No estaremos solos en el escenario. Nos acompaña una banda completa de músicos buenísimos. Eso le da un rollo y una potencia al espectáculo que lo cambia todo. Además, habrá sorpresas muy entrañables. Una de ellas es la participación del Coro Minero, al que también dirijo. Cuando los chicos del Coro Joven los conocieron en directo, tuvieron un flechazo musical y les querían en la fiesta. También tendremos al Coro Plus, los chavales del Coro Infantil de Gijón que ya han crecido, tienen unos 15 años, y a los que el repertorio infantil se les queda corto. Es vital que se vea que hay cantera. Ahora mismo movemos unas cien voces entre la gente que va y viene, hay un flujo constante de talento.

Lleva poco más de un año dirigiendo esta formación. ¿Qué destacaría de ella?

Su capacidad de trabajo y, sobre todo, su humanidad. Pero es que lo que hay aquí es talento puro, esto es un ramo de flores de talentos. Además, me enorgullece que el Coro Joven rompa la barrera del elitismo musical. No hace falta haber ido al conservatorio para estar aquí. No son solo amigos, son casi familia, se necesitan. Alguno me tiene dicho que cantar no le gusta a la gente, que debe ser "de gente rara". Y yo siempre les respondo lo mismo: "Pues hay mucha gente rara, todos somos raros y eso es lo bonito". El coro les da ese espacio donde ser ellos mismos sin juicio.

¿Adónde le gustaría llegar con este coro?

Mi propósito para este 2026 es que este show se mueva. Las entradas para el Jovellanos vuelan. Estamos negociando con ayuntamientos para poder llevarlo por Asturias y sería maravilloso hacer una pequeña gira con todo este montaje de luces, coreografía y sonido. Tenemos que agradecer mucho a Fecora, a la Fundación de Cultura de Gijón y al anterior director, Santi Novoa, por haber encendido esta mecha. Ahora me toca a mí mantener la llama viva y seguir mejorando.