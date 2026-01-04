Carlos Zúñiga sienta las bases de la próxima cita taurina de Gijón: "Roca Rey y Diego Ventura son los primeros contactos para la feria"

El invierno es momento para explorar el campo bravo y empezar las conversaciones con las principales figuras del toreo para ir conformando los carteles de la próxima feria de Begoña. Carlos Zúñiga González (Valladolid, 1977) se encuentra inmerso en esas lides, con el elenco de ganaderías ya cerrado y los primeros contactos con Andrés Roca Rey, máxima figura del toreo actual, y el rejoneador Diego Ventura, ya en marcha.

¿Preparando ya la feria de Begoña 2026?

Bueno, poco a poco. Están reseñado y comprado el ganado para los cinco festejos desde hace un par de meses y a día de hoy estoy empezando los primeros contactos con las principales figuras.

¿Ha mejorado el campo bravo en cuanto a que haya toros disponibles?

No está muy boyante para estas ferias de tanto prestigio durante el verano. Las figuras tienen sus ganaderías predilectas y les cuesta variar por lo cual, cuando se venden las ocho o diez corridas de cada hierro, la cosa se complica. Digamos que toros en el campo hay, pero de la élite hay menos que hace 10 años.

¿Mantendrá la estructura de una novillada, tres corridas de toros y una de rejones?

La idea es esa. Soy de la opinión de que lo que normalmente funciona, no debe cambiarse.

Al finalizar la última feria, y por el juego de los toros, aseguró que repetirían los cinco hierros. La Quinta, Puerto de San Lorenzo y Núñez del Cuvillo para las corridas a pie, La Cercada en la novillada y Ribeiro Telles en la de rejones. ¿Va a ser posible?

Así va a ser. Creo que el juego de los toros de la última feria de Begoña fue notable y eso debe tener recompensa para los ganaderos después de lo que tanto sufren en el día a día.

El 15 de agosto cae este año de sábado. ¿Cuáles serán las fechas?

La idea es que este año la feria taurina vaya del sábado 15 al miércoles 19, pero no descarto aún que empiece el día 12 y termine el domingo 16. Trabajaremos en función de las fechas disponibles de las principales figuras del toreo y adelantarse a la contratación no sirve de nada porque hay plazas de primera con las que no podemos competir en esas fechas.

La contratación de toreros, con tantas ferias en agosto, nunca es fácil. ¿Con las figuras ya ha empezado a hablar?

Como le comentaba, es complicado el acople, pero siempre ha sido así y todos los toreros hacen un gran esfuerzo por venir a Gijón ya que es una plaza y una afición que les encanta. Es una feria muy consolidada y con tantos "puertos de Primera" en el mes de agosto, actuar en Gijón les agrada.

¿Algún nombre con el que estén avanzadas ya las contrataciones?

Diego Ventura y Roca Rey. Esos son los primeros contactos de este año, pero que nadie dude que estarán los toreros de mayor nivel y los que actúan en las ferias más importantes del año con mayor cartel.

Supongo que la ausencia de Morante se notará.

Sin duda alguna. Como aficionado, pero sobre todo como empresario, nunca tendré palabras de agradecimiento por todo lo que ha significado Morante para el toreo, sobre todo desde la pandemia para acá. Me da una pena enorme pensar que nunca más va a volver a hacer el paseíllo en El Bibio, pero se merece un descanso y un futuro tranquilo. Personalmente, creo que lo que le hace más feliz en su difícil vida es torear, pero solamente él y su entorno deberán gestionar lo que pueda acontecer en el futuro.

¿Cree que Morante volverá a los ruedos en algún momento?

Tengo mucha ilusión en que así sea, pero la realidad de lo que pueda acontecer, solo le corresponde a él. Sea lo que sea lo que decida, una vez más manifiesto mi eterno agradecimiento por haber podido vivir en la "Era de Morante".

¿Seguirá apostando por facilitar la entrada a los jóvenes con abonos especiales?

Claro que sí. Tienen distintas ofertas desde andanada de sol hasta tendido de sol, y creo que lo reciben con mucha ilusión año tras año, aunque tengo que decir, que los jóvenes prefieren hacer un esfuerzo y ver los toros desde los mejores tendidos de sombra. En Gijón sobretodo.

Igual el Principado termina prohibiendo el acceso a los menores a la plaza… ¿Qué le parece esa medida?

Totalmente desacertada. Evidentemente yo no voy a legislar porque no me corresponde a mi, pero creo que esa decisión debe dejársela a los padres. Y yo como padre, sí puedo opinar.

Será la primera feria de Begoña sin Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo.

¡Que pena tan grande! Pilar ha sido santo y seña del taurinismo asturiano y siempre lo abanderó. Estoy seguro que desde una barrera del cielo nos seguirá apoyando año a año.

La de 2026 es la última feria del contrato. Luego puede pedir la prórroga de otros dos años.

Mi objetivo es el de seguir manteniendo la calidad con la que hemos sido capaces de llegar hasta aquí tras más de 20 años y a partir de ahí agotar las prórrogas que permite este contrato.

Acaba de presentar la feria de Valdemorillo. Sigue, entre otras, en El Puerto, Colmenar Viejo, Aranjuez, Palencia… ¿Tiene alguna más en mente?

Mi deseo está en presentarme al concurso de La Misericordia de Zaragoza de la que yo fui empresario durante dos temporadas y que por culpa del covid no pude llevar a cabo otras dos. Hay que ver las condiciones del pliego, pero mi idea es presentarme y, por supuesto, ganarlo.

Le llamaron los maestrantes de Sevilla, aunque al final será José María Garzón el empresario.

Pues sí, tuve una reunión con Marcelo Maestre como Teniente Hermano Mayor y con su Fiscal, a petición suya y para mí es un orgullo enorme haber sido un candidato a la gestión de una joya como es la Maestranza. A partir de ahí, mis mejores deseos tanto para la empresa saliente como a la entrante en el futuro de ambas.