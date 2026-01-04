Podemos critica el estado de la pista de El Lauredal
La formación morada lamenta que, pese a ser cubierta, cuando llueve se encharque
N. M. R.
Podemos alzó ayer la voz para denunciar el estado de la pista deportiva de El Lauredal. La formación morada criticó que dicho equipamiento deportivo, que lleva el nombre de "Ángel Arroyo", no tiene las mejores condiciones para la práctica deportiva cuando llueve. Así lo puso encima de la mesa la portavoz de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, quien mostró su enfado porque se haya tenido que suspender, una vez más, una competición deportiva a causa de la lluvia. Lo que explica Suárez es que, pese a que la pista sea cubierta, "la falta de protección" por los laterales hace que cuando llueve el complejo se encharque "lo que hace imposible la práctica deportiva ante el riesgo para la seguridad física de los niños". Podemos explicó que ya preguntó hace meses por el tema y que se les dijo que se estudiaría la posibilidad de poner lonas.
