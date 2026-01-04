Crónicas gijonesas: El primer frontón

El barrio obrero de El Frontón ―alrededor de la actual calle Tineo, entre Magnus Blikstad y la avenida de la Constitución, ya no existe. Las casas fueron derribándose a partir del final de la década de 1960. Una pregunta parece obvia . ¿Existió en ese lugar, alguna vez, un frontón?

Hay que hacer notar que lo que hoy es la calle de Magnus Blikstad era, hasta el año 1909, un tramo de la carretera del Obispo que llegaba hasta Contrueces. Nacía en la parte trasera de La Gota de Leche, recorría la calle dedicada al industrial noruego, continuaba hasta la que hoy es calle Tineo, luego cruzaba la carretera a Oviedo y terminaba enlazando con la carretera Carbonera en el lugar que hoy es la Plaza de Orueta. A partir de ahí sigue, hoy en día, manteniendo el nombre de carretera del Obispo; del Obispo que se alojaba en el palacio vecino a la iglesia de Contrueces. En la actualidad es la vía más larga de Gijón con 2.846 metros.

Esa importante vía sirvió para que a su vera, en su primer tramo en El Humedal, se instalasen varias industrias como la fundada en 1901 por Luis Adaro Magro (frente a la calle de Adaro) y, más abajo, la de Julio Kessler con su socio Juan Díaz-Laviada y Aldabalde. El segundo apellido de éste último dio nombre a lo que hoy llamamos barrio de Laviada. En esa zona , en aquel tiempo tan alejada del centro de Gijón, se instaló en el año 1893 un frontón. Un frontón llamado "Vista Alegre" pero que fue simplemente El Frontón porque era el único en la ciudad. Luego ya vinieron otros.

Ese deporte en Gijón sigue teniendo muchos aficionados y fue muy potenciado en sus orígenes por ciudadanos de origen vasco. No hay nada más que fijarse en ese nombre de "Vista Alegre" o en el de "Jai-Alai" (fiesta alegre en euskera) con que se conocía otro frontón, esta vez en La Calzada. De este último frontón sí que queda la pared principal, el frontis, en la calle Coliseo. Su recuerdo también permanece en el nombre del bar que lo acoge y del campo de fútbol anexo, el histórico campo de La Calzada F.C. Los vascos nos trajeron los frontones, como antes nos habían traído la devoción a la Virgen de Begoña.

De la construcción del frontón

Del frontón "Vista Alegre" en Laviada se conservan en el Archivo Municipal de Gijón varios documentos, pero uno fundamental. Se trata de un expediente del año 1893 donde un ciudadano llamado Ramón Serrano pide permiso al Ayuntamiento para levantar "un frontón que ha de llamarse Vista Alegre destinado al juego de pelota". En efecto, lo levantó para las fiestas de Begoña de ese mismo año y lo hizo en la manzana que hoy está limitada por las calles Tineo, Magnus Blikstad y la avenida de la Constitución. La instalación deportiva contaba con 12 palcos, numerosas sillas y bancos de general. Sabemos, por los planos, cómo era y cuándo se construyó el frontón, y por la prensa cuándo se inauguró con partidas a cargo de pelotaris vascos ―a primeros de aquel agosto de 1893― con apellidos como Jaúregui, Armandoz, Iriondo y Muguruza.

De todas maneras el frontón duró, como tal centro deportivo, muy pocos años. Hay documentación del año 1896 donde ya se habla de "casas para jornaleros junto al frontón de Vista Alegre" y en el año 1903 ya existían las Casas del Frontón que fueron edificadas junto al frontón, aprovechando como paredes fuertes y seguras para las primeras casas las de la propia cancha.

Esas modestas casas para trabajadores y trabajadoras de fábricas cercanas, eran en ese tiempo propiedad de Antonio Fernández Valdés que las tenía en régimen de alquiler y así continuaron, en alquiler con distintos propietarios hasta su definitiva desaparición. Las populares Casas del Frontón ocuparon, con el paso de los años, más terreno de lo que era originariamente el propio frontón, y de hecho una zona relativamente amplia llegó a ser conocida como barrio del Frontón.

¿Por qué cerró el frontón Vista Alegre? Seguramente porque el ambiente de esa parte de Gijón, con sus fábricas y sus viviendas obreras, dejó de ser la zona propicia para el esparcimiento tras el trabajo que sí tuvo su destino (entre otras cosas, gracias al tranvía) en zonas libres de humos como eran La Guía y Somió. Pachín de Melás nos ilustra, en un artículo publicado en el diario "La Prensa" el 19 de agosto de 1934, sobre esa desaparición del frontón de Laviada y sobre más cosas. Por ejemplo, recuerda que antes de ese primer frontón gijonés los aficionados, que eran habitualmente marineros y trabajadores del puerto, utilizaban como frontón la pared del cementerio de La Visitación, que estaba junto a la iglesia de San Pedro, y también la de la Pescadería.

Nos llama la atención lo peligroso del espectáculo ya que no eran nada raras incidencias como las que leemos en "El Comercio" del día 17 de agosto de 1893, recién inaugurado el frontón: "La pelota del tanto 34 (azules) jugada a dos paredes por Armandoz, hirió en la cara a mi particular amigo el médico D. Diego Pelayo y la 39 a una señorita forastera en la sien derecha. Una y otra contusión no tuvieron importancia, de lo que me alegro mucho".

El 28 de junio de 2003 se colocó en la calle Tineo una placa municipal que dice "Barrio del Frontón. Desde el principio del siglo XX existió en este lugar un barrio obrero denominado El Frontón por estar construido junto a una cancha de pelota vasca. Hasta su desaparición, a principios de los años setenta, fue un lugar entrañable de la ciudad, modelo de convivencia y solidaridad vecinal".

Retrato de Gijón

Los Reyes Magos, en 1955

Los Reyes Magos, en 1955 / Gonzalo Vega / Muséu del Pueblu d’Asturies

Son los Reyes Magos llegando a Gijón el 5 de enero 1955 y la foto sirve para ilustrar el mes de enero en el calendario editado este año 2026 por "Cultura y Educación" del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Ese 1955 partió la cabalgata de Reyes de la Escuela de Peritos para terminar en la calle del Marqués de San Esteban tras pasar, por ejemplo, por el Muro. La imagen es en El Náutico. En primer término, Gaspar (Luis Heredia Román) y Baltasar (Luis Rodríguez Royo,) y detrás, Melchor (José Gutiérrez Mijares). Foto de Gonzalo Vega, Muséu del Pueblu d’Asturies.