El edil del PP de Gijón Guzmán Pendás sobre el apresamiento de Maduro: "se abre una esperanza real para Venezuela"

El concejal de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha trasladado este sábado un mensaje de "esperanza firme, prudencia y apoyo" a la comunidad venezolana en Gijón y Asturias, ante el apresamiento de Nicolás Maduro por EEUU en una operación militar. "Hoy se abre una esperanza real para Venezuela", señala el edil, uno de los integrantes del PP de Gijón con contactos más estrechos con la comunidad venezolana en Asturias y los opositores al régimen chavista. Espera que la situación derive en una "transición democrática" en Venezuela.

Pendás ha realizado estas declaraciones en su condición de concejal de Servicios Sociales, por lo que le compete el área municipal de Inmigración. Tras opinar que “las próximas horas son decisivas” para el país latinoamericano y hacer un llamamiento a la "calma y responsabilidad", ha resaltado que “es imposible no sentir emoción ante lo que muchas familias venezolanas están viviendo con ilusión y alivio".

“Con toda la cautela que exige un momento así, hoy se abre una ventana a la libertad. Para quienes llevan años sufriendo persecución, pobreza y miedo, la esperanza no es una consigna: es una necesidad. Y Gijón va a estar, como siempre, al lado del pueblo venezolano y de todos los migrantes que tuvieron que dejar su país buscando futuro”, asegura.

Manifestación

Pendás también critica la convocatoria anunciada por fuerzas políticas de la izquierda para concentrarse esta tarde en Gijón contra la intervención estadounidense en el país caribeño, opinando que “cuando se omite lo esencial —la falta de democracia y los derechos humanos vulnerados— se corre el riesgo de hacerle el juego al régimen”. “Respetamos el derecho a manifestarse, pero no entiendo que algunos apelen a los tratados y principios de derechos humanos y, sin embargo, miren hacia otro lado cuando se niega el valor de unas elecciones auténticas o cuando hay personas detenidas por pensar diferente. Eso también son derechos humanos: el derecho a participar en el gobierno de tu país mediante elecciones democráticas y el derecho a la libertad y a un juicio justo”, añade.

Pendás afirma “no entender cómo, ante una oportunidad histórica de cambio, algunos prefieran salir a la calle con un mensaje que acaba funcionando como paraguas político de Maduro. La prioridad debería ser la gente: las familias, los jóvenes, los presos por pensar diferente. La paz no puede ser excusa para mirar a otro lado con una dictadura”.

Pendás ha enmarcado su valoración en la línea de “cautela y esperanza” defendida por el PP, tanto a nivel nacional como en Asturias, y ha reiterado su respaldo al pueblo venezolano y a quienes han tenido que emigrar “buscando libertad y oportunidades”, muchos de ellos ya plenamente integrados en la vida social y económica gijonesa y asturiana.

Pendás también ha trasladado “un abrazo y su apoyo incondicional” a los venezolanos y venezolanas de Gijón y Asturias y a sus familiares en Venezuela, y ha reafirmado el compromiso municipal de estar “cerca de quienes han tenido que dejar su país” y de seguir trabajando por la convivencia y la atención social desde el ámbito local.