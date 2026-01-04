La figura de la semana: Beatriz María Coto Santos, la pianista que brilla como asesora

La profesión de graduado social acaba de cumplir un centenario de actividad incesante. A lo largo de estas diez décadas, la figura de estos profesionales ha calado entre la sociedad por el buen hacer de quienes defienden los derechos laborales y sirven de apoyo trascendental para las empresas y los trabajadores. Un claro ejemplo de trayectoria exitosa en este sector es la de Beatriz María Coto Santos, quien en unas semanas cumplirá un año al frente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, la entidad que en diciembre ha sido designada por LA NUEVA ESPAÑA como "Asturiano del mes".

Galardones como este llenan de satisfacción a Beatriz Coto, más conocida por sus compañeros y amigos como "Bea", quien a principios de 2025 sustituyó en el cargo de presidente a Marcos Martínez y, desde entonces, ha guiado los pasos de una entidad en la que están encuadrados la mayoría del medio millar de empleados de la justicia social que en la actualidad hay en la región. Aunque a día de hoy es una referente en el asesoramiento y la gestión laboral de empresas y autónomos, el vínculo de la protagonista de estas líneas con este sector no surgió durante su juventud.

Beatriz Coto (Gijón, 1963), creció siendo la pequeña de las dos hijas que tuvieron Francisco y Ana María, sus grandes referentes y quienes le inculcaron unos valores que pone en práctica a diario. Junto a su hermana, Ana, además de con los numerosos primos y amigos que tenía, disfrutó de una infancia y una adolescencia repleta de diversión entre los alrededores de la calle Cabrales, donde residían, y en el colegio San Vicente de Paúl. Una fructífera etapa como alumna de Bachillerato en el instituto Calderón de la Barca le sirvió como trampolín para matricularse en la rama de Literatura de Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. De aquella, Beatriz ya había conseguido culminar sus estudios de Piano en el Conservatorio de Música, una de sus grandes pasiones.

Tras hacer gala por enésima vez de su capacidad para alcanzar brillantes resultados académicos, logró alcanzar la que iba a ser su primera licenciatura. El futuro le deparaba una serie de sorpresas de la mano de su compañero de vida, Baltasar García del Pino. El primer contacto entre los dos se produjo en la confirmación de ambos en la iglesia de San Pedro, cuando Beatriz tenía dieciséis años y, Baltasar, dieciocho. Con el paso del tiempo, su relación se consolidó y, después de casi una década de noviazgo, se casaron en la parroquia de San Julián de Somió el 2 de julio de 1988. Precisamente, en esa parroquia gijonés es donde más tarde formaron una preciosa familia junto a sus dos hijos, Baltasar y Laura, que nacieron en 1991 y 1994, respectivamente.

Baltasar García del Pino tomó la decisión de abrir una asesoría en 1995. En aquella época, la actual líder de los graduados sociales de Asturias llevaba las riendas de Lencería Beatriz. A raíz de una conversación con su marido, quien le animó a estudiar Relaciones Laborales para formar un tándem también en el ámbito profesional, Beatriz compatibilizó sus labores en la tienda que regentaba con su segunda experiencia universitaria, la cual culminó con éxito en el 2000. Desde entonces, Beatriz y Baltasar han logrado que García y Coto Asesores haya progresado y ya cuentan con sedes en Gijón, Oviedo, La Felguera y también en Llanera.

Su capacidad de trabajo y su mente "privilegiada" que destacan quienes mejor la conocen conllevaron que hace menos de un año se convirtiera en la primera presidenta de la historia del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. Previamente, ya había formado parte de la directiva de Marcos Martínez.

En la actualidad, además, forma parte de la comisión del Consejo General de los Graduados Sociales con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sus compañeros del sector en Asturias agradecen contar con una líder a la que definen como "una persona comprometida, perfeccionista, leal y fiel".

A la hora de pronunciar esos adjetivos también coinciden quienes la acompañan en los instantes que puede aprovechar para disfrutar de sus aficiones. La música y la lectura siempre han ocupado los primeros escalones de los intereses de Beatriz Coto, quien desde hace unos años también es una enamorada del hockey hierba. A este deporte se acercó en el Grupo Covadonga, un club en el que fue directiva durante varios años y donde forma parte del equipo de madres con el que participan en campeonatos nacionales.