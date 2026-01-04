Gijón alcanza en 2025 el mayor nivel de ejecución inversora de la última década

Gijón cerró 2025 con el mayor nivel de ejecución inversora de la última década. De los 63,33 millones de euros que conformaban el presupuesto del Ayuntamiento para inversiones en el año recién finalizado, se ejecutaron 34,79, lo que supone un 55 %, la cifra más alta de las conseguidas por el Consistorio en el último decenio, en el que ha predominado el gobierno forista, con Carmen Moriyón en la Alcaldía, salvo en el periodo 2019-2023, ciclo en el que el bastón de mando en la ciudad correspondió al PSOE de Ana González.

La partida total de 63,33 millones destinada a inversión nace de una cifra inicial de 32,37 millones, que "crecieron" con la incorporación de 24,54 de los remanentes y otros 6,42 fruto de modificaciones presupuestarias. Más de la mitad se ejecutó durante el pasado año, si bien desde el gobierno local destacan no solo ese aspecto sino lo licitado, que se eleva al 82 %, número sensiblemente superior al 59 % de 2024 en esta fase. Fuentes municipales recalcan que uno de los índices más importantes a la hora de medir la eficacia inversora es precisamente el de la licitación, pues el grado de ejecución depende en buena medida de cuestiones administrativas, como las propias licitaciones o el cierre de contratos. Por su parte, la cifra de inversión adjudicada a lo largo de 2025 es del 77 %, también la más elevada de la década.

Otro índice llamativo es el incremento del porcentaje de ejecución en relación al año precedente. En 2025 el Ayuntamiento logró un aumento de un 59,70 % en lo ejecutado a nivel inversor respecto a 2024. Por poner en perspectiva, en 2024 se había conseguido un incremento del 30,84 % en comparación a 2023. Desde el gobierno local recalcan la relevancia de los datos no solamente por lo que representan sino también por el momento en el que se encuentra la ciudad, con trascendentales proyectos en marcha, como la ampliación del Parque Científico Tecnológico en La Pecuaria, la reconversión de Tabacalera en Centro de Arte –en 2025 se licitó por un importe mayor a 22 millones de euros–, la pacificación del entorno de La Escuelona, en El Llano, las obras de la nueva escuelina infantil en el citado barrio o la consumada adecuación provisional de unos 30.000 metros cuadrados para abrir al público el paseo de Naval Azul.

Tirando de retrospectiva, fue en 2021 cuando se alcanzó el menor porcentaje de ejecución inversora, con un 26 % (9,49 millones de euros de un total de 36,69). Bien es cierto que el panorama estaba muy marcado por la pandemia del covid. De hecho, el gobierno de entonces, liderado por la socialista Ana González, optó a finales de 2020 por afrontar la crisis con un presupuesto municipal prorrogado.

La "reinversión" del dinero liberado, por concretar

Del pasado al futuro. El Ayuntamiento se decantó por rebajar de 21,6 a 6 los millones de euros del superávit con el que cerró las cuentas de 2024, que dedicará, por ahora, a amortización de deuda. Una operación que abre la puerta, a su vez, a utilizar el resto, unos 15,6 millones, a ampliar las partidas de inversión. En estudio está en qué puede repercutir ese dinero.

La concejalía de Hacienda que encabeza María Mitre está analizando la situación, con la previsión de que "en las próximas semanas" ya se conozca cómo utilizará el Ayuntamiento ese montante. Eso sí, hay limitaciones, pues el decreto-ley de 2 de diciembre, que permite a las administraciones municipales poder destinar su superávit a inversión, marca que deben ser inversiones financieramente sostenibles (IFS), entendidas como aquellas que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre las finanzas de la administración pública y sean económicamente sostenibles a lo largo de su vida útil, que debe ser igual o superior a cinco años.