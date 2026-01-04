Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

El Gijón Arena acogió la representación de "Aladdin.El Musical"

La versión escénica de Barceló Producciones fue un espectáculo para toda la familia

Un momento de la representación.

Un momento de la representación. / Juan Plaza

Gijón

El Gijón Arena acogió ayer la representación de la obra "Aladdin. El Musical", versión escénica de Barceló Producciones de ese cuento universal, un espectáculo ideado para toda la familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
  2. El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
  3. Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
  4. Los bomberos dan por controlado el fuego en Gijón en una cinta de carbón de Veriña
  5. El cirujano gijonés que donó su riñón a su esposa: la historia tras el primer trasplante en Asturias de este órgano entre sangres incompatibles
  6. Primeras reacciones en Gijón a la caída de Maduro: de la 'esperanza' de la comunidad venezolana a una manifestación 'en repulsa a la agresión
  7. El túnel de El Llano, uno de los accesos clave a Gijón, vuelve a lucir con pintadas y destrozos: no ha pasado ni medio año de su reforma
  8. Vuelve la preocupación en Gijón ante los malos registros de calidad del aire en El Lauredal: así están los datos

El príncipe Aliatar recorre las calles de distintos barrios de Gijón: "Ya vienen los Reyes Magos"

El príncipe Aliatar recorre las calles de distintos barrios de Gijón: "Ya vienen los Reyes Magos"

El Gijón Arena acogió la representación de "Aladdin.El Musical"

El Gijón Arena acogió la representación de "Aladdin.El Musical"

Los venezolanos en Gijón esperan una transición ordenada ante el temor por la suerte de 800 presos políticos

El Lauredal, el barrio de Gijón que ha ganado su batalla contra el ruido industrial por esta razón: "Antes sonaba como los motores de un Boeing"

El Lauredal, el barrio de Gijón que ha ganado su batalla contra el ruido industrial por esta razón: "Antes sonaba como los motores de un Boeing"

Gijón se despide de Mercaplana, que alcanza un nuevo récord de visitantes: "Ha sido un éxito"

Gijón se despide de Mercaplana, que alcanza un nuevo récord de visitantes: "Ha sido un éxito"

Inminente apertura de la iglesia elíptica más grande del mundo: así de espectacular luce la cúpula del antiguo templo de la Laboral tras su rehabilitación

Si estás siempre cansado, quizá la respuesta está en tu nariz

Gijón no pierde la ilusión por ver a los Reyes, pese a las previsiones de lluvia y tormentas: las ventas de confeti y serpentina se disparan en la ciudad

Gijón no pierde la ilusión por ver a los Reyes, pese a las previsiones de lluvia y tormentas: las ventas de confeti y serpentina se disparan en la ciudad
Tracking Pixel Contents