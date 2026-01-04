Gijón se despide de Mercaplana, que alcanza un nuevo récord de visitantes: "Ha sido un éxito"

"Aquí ha habido de todo para que los niños pudieran divertir al máximo". Con esas palabras resumió Eugenio Herrero la oferta de la 53.ª edición de Mercaplana. La cita llega este domingo a su fin tras recibir a más de 57.200 visitantes, una cifra que supone un nuevo récord. "Ha sido un éxito", aplaudió el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso.

Herrero y sus hijos, Álvaro y Andrés, quienes han acudido al recinto ferial Luis Adaro durante la Navidad hasta en cinco ocasiones, fueron una de las muchas familias que este domingo quisieron despedirse del salón para la infancia y la juventud a pesar de la lluvia que cayó sobre la ciudad.

Gijón disfruta de la última jornada de Mercaplana, en imágenes / Marcos León

"Es un sitio perfecto para que ellos se entretengan. Está muy bien montado", destacó Herrero, mientras Álvaro y Andrés se divertían jugando a la petanca en el pabellón de Unicaja. "También tienen en esta zona el futbolín, al bádminton, el billar... Son juegos clásicos, pero también están muy bien. Además, aquí no se generan tantas colas", subrayó Herrero.

Donde sí hubo más aglomeración de pequeños y mayores fue en el pabellón central, donde este año uno de los atractivos más aclamados por los niños ha sido el hinchable gigante de 30 por 20 metros, una de las grandes novedades de esta edición.

A Cosme y Telva López, de 7 y 5 años, respectivamente, no les importó tener que esperar para disfrutar de un hincable que nunca se había montado en la región. Ellos llegaron desde Viesques junto a su hermana mayor, Andrea, para no dejar pasar la última oportunidad de adentrarse en Mercaplana. "No habíamos podido venir en los días previos y ellos estaban deseando", comentó Andrea López, quien agregó que "me gusta acompañarles por ver cómo se divierten y por los recuerdos que tengo de cuando venía siendo más pequeña". "No hay mejor plan en Gijón para terminar las Navidades que venir a Mercaplana y mañana ir a recibir a los Reyes Magos", desarrolló.

En esa misma línea se pronunció Daniel Martínez, que asistió a la última jornada de Mercaplana con su hija, Irene Martínez, y la amiga de ella, Ángela Nachón. Ambas comparten clase en el colegio Laviada y son "fieles" visitantes de Mercaplana cada Navidad. "Esta vez hemos venido menos que otros años, pero aún así hemos repetido en distintas ocasiones", explicó Daniel Martínez, después de que sus hijas ya se hubieran montado en el hinchable de "caída libre", además de haber pasado por los talleres de cachopo y dibujos. "Este año, al igual que el resto, Mercaplana ha estado muy bien. La entrada es económica y hay un montón de actividades. Lo único malo son las colas, pero eso es inevitable", remarcó.

Juego y aprendizaje

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, celebró que Mercaplana haya recibido en esta edición a unos 57.200 visitantes, 1.200 más que en la última edición. "La valoración que hacemos es muy satisfactoria. Se ha cumplido la expectativa con la que se proyectó, que era impulsar una cita basada en el juego, la diversión, el aprendizaje y la colaboración entre los niños", expresó Alonso, que puso el foco en que "todos los días, desde el 22 de diciembre, hemos visto cómo los talleres y las atracciones se llenaban al 100%".

Más allá del récord, Alonso también quiso hacer hincapié en la importancia de que Mercaplana sea un espacio en el que los niños se entretengan sin necesidad de hacer uso de los teléfonos. "Buscábamos que esta fuera una cita en la que destacara el juego en conjunto y el aprendizaje y ha sido así. Los niños se iban agotados del recinto ferial", afirmó el secretario general de la Cámara de Comercio, la entidad que organiza Mercaplana.

De cara a las siguientes ediciones, Alonso incidió en que "seguiremos trabajando en la misma línea, pero también buscando nuevos atractivos y pensando en cómo seguir mejorando".