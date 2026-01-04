¿Lloverá en la Cabalgata de Gijón?: todas las claves del día para el que se ha disparado la venta de confeti y serpentinas

Cuenta atrás para los instantes más mágicos del año. Gijón disfrutará este 5 de enero de una jornada repleta de actividades por la llegada a la ciudad de Sus Majestades de Oriente y las dos cabalgatas que se podrán disfrutar por la tarde, para las que se han disparado la venta de confeti y serpentinas. Los participantes y los asistentes ya tienen todo listo para unos recorridos en los que se prevén condiciones meteorológicas adversas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde las 19.00 horas y hasta la medianoche en Gijón se espera cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, con temperaturas que rondarán en torno a los 5 grados. Por el momento, la probabilidad de precipitación durante esas horas es del 100% y, la de que haya tormenta, del 95%. No obstante, desde Divertia ya han remarcado que no se espera que esto pueda suponer un gran problema. "La cabalgata nunca se ha cancelado. Si hay problemas por lluvias, la cita puede quedar más desvirtuada porque habría que retirar a las bandas de músicos, por la seguridad de los instrumentos", aseguraron.

A pesar de esas previsiones, la ilusión de los pequeños y mayores de Gijón está intacta para el día más especial. Un claro ejemplo de ello es que la venta de confeti y serpentinas se ha empezado a disparar desde esta mañana en las tiendas de la ciudad. Al bazar Arte Hogar, ubicado en la calle Marqués de Casa Valdés, una de las primeras en acudir para realizar la compra de cara a la Cabalgata fue Begoña Gabielles, acompañada por su nieta de 5 años, Clara Sofía Menéndez. "Ella vive con sus padres en Copenhague y va a ser la primera vez que viva aquí la llegada de los Reyes Magos", explicó Gabielles, vecina de la calle Uría. "Como la Cabalgata pasa por debajo de casa, queríamos comprar confeti y serpentinas para tirarlos desde el balcón", agregó esta gijonesa, al tiempo que Clara Sofía indicaba que su Rey Mago favorito es Gaspar. "A él será al que más confeti le tiraremos", comentaron.

Pei Zhuang, trabajadora de este céntrico negocio, puso el foco en que "el confeti y las serpentinas son mejores para evitar los riesgos que suponen los caramelos". "Los niños están deseando ver a los Reyes Magos para tirarles mucho confeti", apuntó esta empleada de una tienda en la que se han preparado para esta fecha señalada con seis cajas de 100 paquetes de confeti y serpentinas.

La llegada de los Reyes Magos a Gijón está prevista a las diez y cuarto de la mañana, a través de la Antigua Rula. Además, habrá a mediodía una recepción a los niños en el Ayuntamiento, como suele ser habitual, y el recorrido de la Cabalgata comenzará a las 18.30 horas. La gran novedad este año es que, de las once carrozas que participarán en el recorrido, cuatro son nuevas, el doble de las que se habían renovado en la pasada edición. Estarán de estreno las carrozas de la estrella, la de los juguetes, la de Aliatar y la de Gaspar. Participarán unos 800 personajes a pie y vehículos de apoyo.

La Cabalgata de Gijón pasará por las calles Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Feijoo, Ramón y Cajal, Uría, la plazuela de San Miguel, Menéndez Valdés, la plaza del Parchís, Moros, Munuza, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban, con fin de ruta en los Jardines de la Reina. Sus Majestades se dirigirán a los niños desde la plaza Mayor.

Cabalgata de la zona oeste

Por otro lado, la zona oeste contará con otra cabalgata que dará comienzo a las 19.30 horas y en la que participarán alrededor de 200 personas. La cita, impulsada por la Hermandad de festejos "El Lloréu", transcurrirá por numerosas calles de La Calzada y El Natahoyo. Dará comienzo en la calle Cortijo y pasará por Fábrica de Loza, calle Móstoles, avenida de Galicia, Cuatro Caminos, avenida de la Argentina, camino del Rubín, Gran Capitán, Brasil, Príncipe de Asturias, Cuatro Caminos, Chile y de vuelta a la calle Cortijo.