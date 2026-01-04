Mercaplana clausura hoy su 53 edición tras doce días de actividades
Los niños tendrán hoy la última oportunidad de este año para disfrutar de las actividades que les ofrece el salón de la infancia y juventud, Mercaplana, en su 53ª edición. Tras doce días de espacio para la magia, juegos y aprendizaje, esta tarde se clausura esta edición. El horario de apertura, como en días anteriores, es de cuatro de la tarde a ocho y media de la noche y el precio de la entrada es de cinco euros y medio (gratis para menores de tres años).
Entre las principales novedades de la edición que hoy encara su recta final, destaca el gran laberinto del Cuélebre, una instalación de 27 por 24 metros que se encuentra en el Pabellón Central. Hinchables gigantes para saltar, Mercaterror, un circuito de quads y una granja escuela forman parte también de la oferta de este año.
En Mercaplana, además, también se organizan diversos talleres para los más pequeños, actividades deportivas y juegos tradicionales. La organización también ha pensando en las personas con discapacidades, incorporando actividades adaptadas para personas que tengan dificultades de movilidad.
