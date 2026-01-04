Nueva caída de un adorno navideño, esta vez en Pedro Duro

Las considerables rachas de viento que hubo a lo largo de la noche de ayer provocaron una nueva caída de un adorno navideño, esta vez en la calle Pedro Duro. El desprendimiento de la luminaria cayó justo encima de la parada de autobús de Emtusa que hay en esa calle, cerca ya de la iglesia de San José. La zona fue acordonada.

El incidente generó una llamativa estampa puesto que el adorno quedó de tal forma que, a los ojos, daba la sensación de ser parte de un decorado navideño específico para la citada de bus. Más allá de ello, lo cierto es que no es el único inconveniente que este año se han producido con los arcos de luces de la temporada festiva, ya que a primeros del mes de diciembre también se soltó un adorno. Esa vez con tan mala suerte que terminó golpeando a una mujer.

Dicho suceso tuvo lugar, en concreto, el 2 de diciembre. Se produjo en el barrio de El Llano, en la calle Pérez de Ayala. La perjudicada fue una mujer de 78 años que resultó herida de carácter muy leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local, pero más por precaución que por otra cosa. Aquella señora no precisó asistencia médica de ningún tipo y optó marcharse tras lo sucedido por su propio pie a su casa.