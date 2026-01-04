La obra de la cúpula de la Laboral, ya recepcionada, espera su apertura

La obra de rehabilitación de la cúpula de la antigua iglesia de la Universidad Laboral ya ha sido recepcionada por el Principado, que prevé anunciar próximamente la fecha en la que se volverá a abrir al público el antiguo templo. Tras la recepción de la obra, el Principado está realizando otros trabajos, entre los que se incluyen la limpieza de ese espacio.

El Principado señaló ayer que los trabajos de rehabilitación de la cúpula fueron recepcionados el pasado mes de diciembre, mientras desde la empresa que los ejecutó, Citanias, se indica que el acta de recepción se firmó el pasado 29 de noviembre.

La reapertura del templo está prevista para principios de este año. La Consejería de Cultura contempla incluir ese espacio en la programación de actos culturales y la celebración de congresos, además de volver a permitir las visitas al mismo, según anunció la consejera a principios de noviembre. El antiguo templo lleva cerrado al público desde 2020, debido primero al mal estado en el que se encontraba y después a las obras cuyo grueso se efectuó entre 2023 y finales de 2024. El Principado ha invertido 800.000 euros en la rehabilitación.

La recepción de la obra se prolongó varios meses para comprobar cómo secaba la cúpula tras su rehabilitación y la de la cubierta del templo. Un deterioro que llegó a provocar el hundimiento de la cúpula varios milímetros, según una investigación de profesores de la Universidad de Oviedo financiada por el Ficyt que en 2020 se presentó en un congreso internacional sobre construcciones históricas.

La cúpula de la Laboral es la estructura de mampostería de planta elíptica más grande del mundo, con un diámetro mayo de 40,8 metros y un diámetro menor de 25,2 metros, levantada a 25 metros de altura. La soportan 20 arcos entrelazados construidos con mampostería salvo en los cruces mayores, donde son de hormigón armado.