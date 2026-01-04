Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El príncipe Aliatar recorre las calles de distintos barrios de Gijón: "Ya vienen los Reyes Magos"

Los vecinos de Santa Bárbara y Pescadores disfrutan de la jornada previa a la llegada de Sus Majestades de Oriente

La llegada de Aliatar a Santa Bárbara.

La llegada de Aliatar a Santa Bárbara. / Juan Plaza / Juan Plaza

N. M. R.

A menos de veinticuatro horas para la Cabalgata de los Reyes Magos, el príncipe Aliatar ha disparado la ilusión de los más pequeños este domingo en distintos barrios de la ciudad. Las asociaciones vecinales de Santa Bárbara y Pescadores han organizado recorridos por sus calles junto a Aliatar, que llegó a Santa Bárbara en una bicicleta para "contribuir a potenciar el uso de medios de trasporte más sostenibles".

Un instante de la cabalgata de Pescadores.

Un instante de la cabalgata de Pescadores. / Marcos León

En Pescadores, los vecinos se volcaron con la cabalgata del barrio, en la que colaboraron los componentes de la charanga "Perdíos de los nervios". Tras la llegada de Aliatar con sus ayudantes al local de la asociación, hubo churros con chocolate para todos los asistentes.

