El Regatas se embarca en "su mayor obra en años" para arreglar su terraza

El Real Club Astur de Regatas dará comienzo el próximo miércoles, aprovechando el inicio de la temporada baja, a las obras de renovación de la terraza de los tamarindos y del bar de la piscina de las instalaciones de la entidad en Cimavilla. "De las que se han hecho en los últimos años, esta va a ser la mayor obra", remarca el presidente del club, José María Landa.

En el Club de Regatas detectaron desde hace varios años problemas en la estructura de la terraza superior que también podían llegar a afectar a la zona inferior, donde se encuentra el bar de la piscina. "No es algo urgente, pero en algún momento había que acometer la obra. Nuestra idea era haberla hecho el año pasado, pero no pudimos llevarla a cabo por los tiempos de los trámites administrativos, que ya los tuvimos listos este verano", desarrolla Landa.

Como es habitual, el servicio de hostelería del Club de Regatas permanecerá cerrado a partir del 6 de enero y hasta Carnavales. Durante ese periodo, las tareas estarán centradas en la demolición y la renovación de la terraza de los tamarindos. El objetivo de la directiva del Club de Regatas es que esa parte de los trabajos esté lista "a mediados de marzo". "Llevamos mucho tiempo pensando en este proyecto. La terraza está muy deteriorada y es importante poder renovarla", apunta Landa, que remarca que "los dos primeros meses van a ser más engorrosos". No obstante, el acceso a las instalaciones del Club de Regatas seguirá disponible por la entrada principal.

La obra, lista antes de verano

Después, la obra continuará con la renovación del bar de la piscina del club. Con motivo de estos trabajos, cuya finalización se estima para antes de verano, el acceso a los gimnasios deberá realizarse exclusivamente a través de la cafetería del pabellón de Santa Catalina, ya que la terraza verde permanecerá cerrada un tiempo. El Club de Regatas ya ha indicado a sus socios que les mantendrán informados si hubiera algún cambio a medida que avance la obra. Con ella, desde la entidad esperan que las instalaciones "resulten más modernas y atractivas". Asimismo, no descartan que se pueda habilitar más espacio para mesas.